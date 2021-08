El presidente de la República, Pedro Castillo, recibió este viernes la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 este jueves en el vacunatorio del club zonal Huiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Al mandatario, de 51 años, le corresponde la inoculación pues está dentro del grupo etario programado para esta etapa.

“Es el momento de garantizar nuestro vida, la salud. He venido a vacunarme con esta vacuna, con la Sinopharm, porque tengo fe, no solo en esta vacuna, sino en todas las vacunas. Llamo a todos los hermanos peruanos y peruanas para que prioricemos este derecho a la salud, a la vida. No podemos estar pensando en centavos, en hacer otra cosa, si luego vamos a resultar en una cama UCI, tenemos que cumplir no solo con una sino con las dos dosis”, expresó el mandatario.

Además, enfatizó que recibiendo las dosis los ciudadanos estarán contribuyendo a contrarrestar la posibilidad de una tercer ola de COVID-19. “Vamos a continuar con las vacunatones en Lima Regiones, en Ica, en Arequipa, en Pasco, en Piura, en Tumbes, en Cajamarca. La próxima semana estaremos dando a conocer en qué otras regiones realizaremos vacunatones”, agregó.

El jefe de Estado asistió al centro de vacunación acompañado por la primera dama, Lilia Paredes, y por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien había informado que recibiría dosis del laboratorio chino Sinopharm.

Tras la inoculación del mandatario, su esposa Lilia Paredes también fue vacunada con la primera dosis contra el COVID-19.

En un inicio, el propio Cevallos había señalado que Pedro Castillo iba ser inoculado el viernes 6 de agosto, en el inicio de la cuarta vacunatón que se desarrolla en Lima, Callao y otras regiones del país.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que hasta el 6 de agosto, el número de personas vacunadas contra el COVID-19 con al menos una dosis asciende a 8′244,961. En tanto, el total de ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 5′752,273 hasta las 7:00 a.m. de hoy.

Tercer presidente vacunado

Pedro Castillo es el tercer jefe de Estado del Perú que recibe la vacuna contra el coronavirus con dosis de Sinopharm. El primero fue Martín Vizcarra, quien se vacunó con dosis enviadas al Perú como parte del ensayo clínico del laboratorio chino en el Perú el año pasado. En el marco del caso conocido como “vacunagate”, exmandatario, algunos de sus familiares, así como altos mandos del Ejecutivo, fueron beneficiados irregularmente con esta vacuna sin que se informara al respecto.

Meses después, en febrero de 2021, el expresidente Francisco Sagasti, se vacunó con dosis del mismo laboratorio. Si bien Sagasti se vacunó con en la misma etapa que el personal de salud, se emitió una resolución en el diario El Peruano que autorizaba su inoculación excepcional por su calidad de jefe de Estado.