La película española ‘La sociedad de la nieve’, de Juan Antonio Bayona; la mexicana ‘Tótem’, de Lila Avilés; el documental chileno ‘La memoria infinita’, de Maite Alberdi, y los cortometrajes de Pedro Almodóvar ‘Strange Way of Life’ y el peruano ‘Wings of Dust’, de Giorgio Ghiotto, quedaron entre los precandidatos para optar a los Óscar 2024, informó este jueves la Academia en un comunicado.

La película de Bayona producida por Netflix, que cuenta la tragedia aérea de los Andes de 1972, fue preseleccionada en las categorías de mejor película internacional, maquillaje, banda sonora original y efectos visuales.

Mientras, el ‘western’ de Almodóvar protagonizado por Pedro Pascal y Ethan Hawke aspira a la nominación de cortometraje de acción real, junto al portugués ‘An Avocado Pit’ y el británico ‘Good Boy’, entre otros.

El documental ‘La memoria infinita’, de la chilena Alberdi y que sigue las complicaciones que afronta una pareja debido a un diagnóstico de alzhéimer, se hizo de un lugar entre las películas precandidatas a la estatuilla a mejor documental.

LEA TAMBIÉN: Lista de películas con más de 7 nominaciones pero no ganaron nada en los Premios Oscar

La mexicana Avilés sigue en la contienda por la nominación a mejor película internacional gracias a su filme ‘Tótem’, cuyo apartado también tiene entre sus aspirantes a la cinta finlandesa ‘Fallen Leaves’; la italiana ‘Io Capitano’ y la ucraniana ‘20 Days in Mariupol’.

El cortometraje peruano ‘Wings of Dust’, del director Giorgio Ghiotto, que narra el quehacer de un periodista perteneciente a la comunidad indígena quechua, fue preseleccionado a mejor cortometraje documental.

Cortometraje "Wings of Dust’” del director Giorgio Ghiotto es preseleccionada para los Premios Oscar. Foto: Andina

Las películas anunciadas este jueves forman parte de las llamadas ‘shortlists’ que se componen de los semifinalistas para los Óscar en diez de sus categorías y son la antesala de las nominaciones que se darán a conocer el 23 de enero.

La comedia de Greta Gerwig ‘Barbie’, inspirada en la muñeca de plástico de Mattel, obtuvo el mayor número de menciones, con cinco de ellas en los apartados de sonido, banda sonora original y tres a canción original.

Al filme protagonizado por Margot Robbie le sigue ‘Killers of the Flower Moon’, de Martin Scorsese, que, al igual que la película de Bayona, obtuvo cuatro menciones en las categorías de maquillaje, banda sonora original, sonido y canción original.

LEA TAMBIÉN: Diez claves para disfrutar de los Óscar y olvidar la bofetada de Will Smith

Por su parte, el éxito taquillero ‘Oppenheimer’, de Christopher Nolan; la comedia de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos ‘Poor Things’; el musical de Blitz the Ambassador ‘The Color Purple’ y el documental ucraniano de Mstyslav Chernov ‘20 Days in Mariupol’, entre otros títulos, obtuvieron tres prenominaciones cada una.

La 96 edición de los Óscar se celebrará el 10 de marzo próximo en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.) y por segundo año consecutivo tendrá al presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel como el anfitrión de la gala.

El espectáculo se emitirá en directo en la cadena ABC en más de 200 territorios de todo el mundo y está programado de 19.00 a 22.30 hora local (00.00 a 03.30 GMT del 11 de marzo), el horario de mayor audiencia en televisión.