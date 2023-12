Dentro del intrigante panorama del cine romántico, “All of Us Strangers” (“Todos somos extraños” en español) emerge como una obra cinematográfica destinada no solo a conquistar los corazones del público, sino también a tejer una narrativa única en medio de los misterios del Londres contemporáneo.

El largometraje dirigido y escrito por el aclamado Andrew Haigh, conocido por sus obras previas como “Weekend” (2011) y “Lean on Pete” (2017), se posiciona como un imperdible en la cartelera cinematográfica.

Basada en la novela de 1987 “Strangers” de Taichi Yamada, “All of Us Strangers” no es ajena a la pantalla grande. Es la segunda adaptación cinematográfica de la obra, siendo precedida por la película japonesa “The Discarnates” (1988), dirigida por Nobuhiko Obayashi.

Esta nueva versión cuenta con un reparto estelar que incluye a Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell y Claire Foy, prometiendo una experiencia cinematográfica rica en matices emocionales.

No es solo la promesa de una trama romántica la que rodea a “All of Us Strangers”, sino también su reconocimiento crítico. La National Board of Review la ha destacado como una de las diez mejores películas independientes de 2023, agregando aún más expectativas y emoción a su lanzamiento.

Adam tiene una nueva oportunidad de convivir con sus padres, quienes fallecieron cuando era pequeño (Foto: Searchlight Pictures)

SINOPSIS DE “ALL OF US STRANGERS”

En el apacible entorno del Londres contemporáneo, “All of Us Strangers” narra la historia de Adam, cuya vida cotidiana da un giro inesperado después de un encuentro fortuito con su enigmático vecino, Harry.

A medida que se desarrolla la conexión entre ambos, Adam se ve arrastrado por los recuerdos del pasado, llevándolo de regreso a su ciudad suburbana natal. La trama toma un giro sobrenatural cuando descubre que sus padres, aparentemente vivos, están atrapados en un bucle temporal, reviviendo el día de su boda, que aconteció hace 30 años.

La película se convierte en un intrigante viaje de autodescubrimiento, desafiando los límites entre pasado y presente, y explorando la conexión entre extraños que revela verdades sorprendentes.

TRÁILER DE “ALL OF US STRANGERS”

FECHA DE ESTRENO DE “ALL OF US STRANGERS”

La esperada película “All of Us Strangers” está a punto de llegar a la pantalla grande para cautivar a los espectadores con su intrigante narrativa. El estreno en Estados Unidos está programado para el 22 de diciembre de 2023, mientras que en el Reino Unido la película llegará el 26 de enero de 2024.

Para sumergirte en este fascinante viaje entre recuerdos y realidades, asegúrate de reservar la fecha y disfrutar de esta experiencia cinematográfica única.