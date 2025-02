El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo Decreto Supremo que incluya más distritos a la declaratoria del Estado de Emergencia por intensas lluvias.

“Respecto a la declaración de nuevos distritos en estado de emergencia como consecuencia de las lluvias intensas, He coordinado también con el jefe de Indeci de la región y nos dicen que ya enviaron la información a Lima. Se ha registrado varios municipios, se va a hacer una consolidación de municipios y tenemos previsto la aprobación, en los próximos días, de un nuevo Decreto Supremo incluyendo más distritos a la situación de estado de emergencia, a los 338 que ya tenemos. El DS 007-2025-PCM ha incluido 338 distritos, pero pareciera que vamos a tener que agregar algunos otros”, dijo el premier tras reunirse con los alcaldes de Tacna, Arequipa, Moquegua y Puno.

SOBRE DINA Y PRESUNTO DESBALANCE PATRIMONIAL

Consultado sobre la presidenta Dina Boluarte, por un supuesto desbalance patrimonial, Adrianzén calificó de “descabellado” que inicien una investigación cuando la Contraloría General de la República ya demostró lo contrario.

“Cada poder del Estado tiene funciones muy específicas, y el ejercicio regular de estas funciones no tendría que ser objeto de denuncia. Si la Contraloría ha emitido un informe en relación a esta investigación sobre un presunto desbalance patrimonial de la presidenta y como consecuencia de la investigación se ha determinado que el presunto desbalance no existe, no veo ninguna razón por la cual haya que investigarse sobre esa decisión. Si funcionalmente le corresponde a la Contraloría, realizar ese tipo de funciones, no veo razón alguna para que el MP pueda tener algún indicio y pueda generar una denuncia. Por el contrario, me parecería descabellado que inicien una denuncia o investigación si quiera por ello”, manifestó.

En cuanto a la denuncia constitucional que presentó el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el premier afirmó que se realizó en términos personales y no en su condición de ministro de Estado.

“La denuncia constitucional que ha interpuesto el ministro del Interior a la Fiscal de la Nación es en términos personales, no en su condición de ministro. Está en todo su derecho de hacerlo”, indicó.