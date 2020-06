El precio de la cocaína en Perú, uno de los dos mayores productores en el mundo junto a Colombia, comenzó a recuperarse mientras se relajan restricciones por el coronavirus en países consumidores como Europa, dijo el lunes el jefe de una entidad local antidrogas.

Los narcotraficantes de los valles cocaleros del país han elevado en un 9% el precio promedio de la cocaína en mayo frente a abril, cuando su costo se hundió por la inmovilización en esas zonas ante una cuarentena nacional para frenar al brote del nuevo coronavirus, según recientes datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

“El aumento del precio de la cocaína corresponde también un poco al retorno de las actividades cotidianas, luego de superada la emergencia sanitaria en Italia, Francia y España”, dijo Rubén Vargas, presidente ejecutivo de Devida, en una videoconferencia con la prensa extranjera.

El precio promedio del kilo de cocaína en las zonas productoras de Perú ascendió en mayo a S/ 4.321 (US$ 1.263), aunque todavía está lejos de los S/ 5.280 a inicios de año, de acuerdo a datos de la comisión.

En la zona denominada el VRAEM, del tamaño de Puerto Rico y donde se produce casi el 70% de la cocaína local, el incremento en mayo fue mayor, un 21.1% frente a abril; y en la región fronteriza con Colombia y Brasil aumentó un 12%, según Devida.

“El negocio de la cocaína y el problema de la droga en el Perú lo determina un factor exógeno, que son los mercados internacionales”, refirió Vargas.

El funcionario manifestó que, por ejemplo, en Italia entre enero y marzo el precio del kilo de cocaína era de 65.000 dólares y en mayo subió hasta unos US$ 90.000.

En tanto, en Canadá aumentó desde US$ 29.00 a US$ 49.000 dólares y en Estados Unidos subió de US$ 27.500 a US$ 29.000 en ese período.

Vargas afirmó, sin embargo, que los precios de la hoja de coca, insumo base para la cocaína, se han mantenido a la baja durante el periodo de la cuarentena en el país que comenzó a mediados de marzo y que se ha extendido hasta fines de junio.

El funcionario dijo que por los 590 toneladas métricas de cocaína anuales que se producen en los valles cocaleros ingresan a la economía de Perú unos US$ 700 millones al año.