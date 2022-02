El precio del quintal de café convencional tiene un precio que fluctúa entre US$ 120 y US$ 130, en tanto el precio del quintal de café especial llega a tener un precio base de US$ 300, con picos de US$ 1,500, señala Geni Fundes, Director del Proyecto CCE “Comunidad de Cafés Especiales”, que cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En diálogo con Gestión.pe, explica que los cafés especiales, a diferencia del café convencional, se caracterizan por sus atributos sensoriales (sabor, aroma, dulzura y acidez) los cuales son evaluados por catadores profesionales.

Agrega que estos atributos son logrados por la variedad del clima en la zona donde se produce el café especial, Precisamente, las regiones donde se producen cafés especiales – debido a la variedad de altitudes que poseen- son Cusco y Cajamarca, seguido de Amazonas, Puno, Pasco, Huánuco y Junín.

De igual manera, dijo que la calidad del café se mide en puntajes de 0 a 100 puntos, en tanto para ser denominado como un café especial, debe tener un puntaje superior de 80, según la calificación de la Asociación de Cafés Especiales de Estados Unidos.

“Estos son cafés diferenciados, son llamados de ‘alta gama’ si se hace una comparación con la industria del vino. Son cafés con perfiles de calidad muy alto y diferenciados por sus atributos y por precios muy altos que el mercado internacional está dispuesto a pagar”, dijo Fundes, quien también es Gerente General de la Central Café & Cacao (Central).

Geni Fundes Buleje, Gerente General de la Central Café & Cacao y Director del Proyecto CCE. (Foto: Difusión)

Los mercados

En ese sentido, precisó que China, Estados Unidos y Australia son los países que han puesto su mirada en el café especial peruano.

“Esta es como una corriente mundial que se le llama ‘tercera ola’. En esta corriente de cafés de especialidad hay cafeterías que resaltan el origen y la calidad. China está pagando muy buenos precios, por encima de US$ 300 el quintal. Estados Unidos también y Australia”, sostuvo.

En menor medida los países que muestran su interés por el café peruano son Japón, países de Europa, Corea del Sur.

De igual manera, indicó que ante la llegada de la pandemia del COVID-19 se esperaba que se detuviera el consumo de cafés especiales en el mercado externo y en el mercado peruano.

Sin embargo, lo que se observó fue una migración del consumo de este café en los hogares.

“Con la pandemia y la cuarentena todas las cafeterías cerraron y nos preocupamos porque pensamos que el consumo se iba a estancar, pero fue todo lo contrario. El consumo se trasladó a las viviendas. La gente empezó a comprar y preparar café en su casa. Esta tendencia se dio en Perú y en el mundo. Ahora el consumidor pide café tostado desde las plataformas virtuales. En el caso Perú el café tostado se multiplicó”, dijo

En sentido, indicó que existen mercados que demandan cafés especiales y Perú apunta hacia esos destinos.

Proyecto CCE

El proyecto “Comunidad de Cafés Especiales” (CCE) busca agrupar, fomentar y potenciar las habilidades técnico-productivas de las cooperativas cafetaleras, bajo un enfoque sostenible y climáticamente inteligente.

En la iniciativa participan 10 cooperativas: La Florida, Satipo, Pangoa, Alto Satinaki, ACPC Pichanaki y Sonomoro en la región de Junín; Incahuasi, Quinacho y Cacvra en Cusco; y San Juan del Oro en Puno.

En el proyecto “Comunidad de Cafés Especiales” participan 10 cooperativas de Junín, Cusco y Puno. (Foto: Difusión)

El proyecto es promovido por Central y USAID y culminará en el 2026, año en el que se espera beneficiar a 3,200 productores de cafés especiales.

“USAID, viene apoyando, por más de 20 años, al sector cafetalero peruano, para brindar a los agricultores oportunidades de economías lícitas a través de un mejor rendimiento de sus cultivos, acceso a financiamiento y a mercados competitivos que den un precio justo a sus productos”, señaló Jene Thomas, Director de USAID en el Perú.

Datos