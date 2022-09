Un reportaje de Punto Final reveló que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, habría utilizado sellos de exautoridades de una comunidad campesina de Cajamarca para presuntamente direccionar la adjudicación de una obra a su amigo, el empresario Hugo Espino Lucana.

De acuerdo con la unidad de investigación del programa dominical, Paredes Navarro preparó el terreno para la aprobación de un proyecto de agua y saneamiento de S/4 millones en Lanchepampa, una comunidad campesina a 8 horas de Cajamarca.

Como se recuerda, durante el allanamiento de la Fiscalía a la casa de Yenifer Paredes se hallaron los sellos del agente municipal, del teniente gobernador y del presidente de las rondas campesinas de dicha comunidad. Los mismos sellos que, con firmas, aparecen en acta de socialización del millonario proyecto de saneamiento.

En diálogo con este programa, Segundo Delgado Cabrera, quien tuvo el cargo de agente municipal de Lanchepampa desde enero hasta diciembre del 2021, negó que él haya estampado su sello y su firma en el acta de socialización de la obra que tiene fecha de 5 de febrero del 2022.

“Esto no, esto no es mi DNI y tampoco es mi nombre. Yo no me llamo Eduardo, yo soy Segundo. Esto dice Eduardo (...) ya ahí ya no era agente. Cada diciembre, fin de año, se cambia la junta. Eso es anual, al año”, aclaró el exagente municipal.

Por su parte, Segundo Bustamante Ortiz, quien durante 2021 fue presidente de las rondas campesinas de Lanchepampa, detalló que tampoco pudo firmar el acta con fecha de 2022, pues ahí ya no ocupaba el mencionado cargo.

Asimismo, Bustamante Ortiz sostuvo que en setiembre u octubre de 2021 recibieron la visita de Yenifer Paredes y Hugo Espino para darles detalles de la obras que pretendían ejecutar. En ese sentido, señaló que la cuñada del jefe de Estado les solicitó a él y otras autoridades de la comunidad sus sellos para sacarles una copia con la intención de que sean más “legibles”.

“En ese proyecto, claro, los sellos no eran, medio borroso, ¿no? La señorita Yenifer como ahí ella estaba haciendo el proyecto, ella nos dice: ‘saben que, para que esté más legible, vamos a sacar una copia de esos sellos’. O sea, al final ya no nos entregó. No nos entregó”, manifestó.

El dominical agregó que hubo voluntad de impulsar el proyecto desde el Ministerio de Vivienda, pues el 13 de junio del 2022, la exdirectora de Presupuesto de este ministerio, Jackeline Castañeda, envió a otros funcionarios un proyecto de ley por encargo del exministro Geiner Alvarado. Este buscaba aprobar más financiamiento a una lista de proyectos incluyendo el de Lanchepampa.

