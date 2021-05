Este lunes la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, evaluó el pedido del Ministerio Público para revocar el arresto domiciliario en contra del ex primer ministro Yehude Simon e imponerle 24 meses de prisión preventiva por violar reglas de conducta.

El fiscal Hamilton Montoro, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, pidió que se varíe la medida impuesta contra el exgobernador de Lambayeque de 36 meses de detención domiciliaria, por infringir la prohibición para declarar en medios de prensa sobre detalles del caso Trasvase Olmos por el cual está investigado.

El representante del Ministerio Público explicó que el pasado 23 y 30 de marzo y el 14 de abril, Simon fue entrevistado en RPP y Exitosa. En dichos espacios remarcó su inocencia y explicó que “Odebrecht no ha dicho” que recibió “favores personales”.

Al respecto, durante su participación en la audiencia, el expresidente del Consejo de Ministros cuestionó la solicitud del fiscal y lamentó que busque “regresarlo a prisión” por manifestar “su inocencia”.

“El señor fiscal fue un par de veces a mi casa y fueron muy amables, pero me sorprende que ahora se hayan transformado y quieran que yo vaya a prisión porque dije que soy inocente, porque dije algunas cosas que tienen que ver no con el proyecto Olmos, si no con mi familia, con mi apellido”, señaló.

“He dicho que soy inocente, sigo diciendo que soy inocente, reitero que nadie ha dicho que me ha dado plata a mí, le han dado plata a otras personas. [...] Tengo familia, tengo hijos, tengo nietos y cuando a uno públicamente le dicen que es un corrupto o le sacan las páginas de los diarios recibiendo dinero, los primeros en verse afectados son los hijos, los nietos, la familia”, manifestó.

Tras su participación, la magistrada Álvarez Camacho indicó que va a “remitir su pronunciamiento por despacho” y le recordó a Simon que debe cumplir con “las reglas de conducta que se le impusieron cuando se varió la medida [de prisión preventiva]”.

En julio del 2020, la Sala de Apelaciones Anticorrupción fijó el arresto domiciliario por 36 meses para Yehude Simon, acompañado de una serie de limitaciones como no dar detalles del caso a los medios de comunicación, incomunicarse con testigos o coprocesados del caso, y pagar S/50.000 al Estado.

El también exparlamentario es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en el proyecto Olmos cuando era gobernador regional de Lambayeque.