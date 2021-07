Walter Ayala Gonzales, abogado de profesión, juró el jueves en el Gran Teatro Nacional como ministro de Defensa integrando así el primer gabinete incompleto que dirige el premier Guido Bellido, pero ¿por qué se hizo famoso antes de jurar como ministro?

El letrado tiene una larga carrera en el Poder Judicial y como docente universitario, pero ganó notoriedad cuando presentó, el último 30 de junio, una acción de amparo contra el anterior Congreso de la República para detener la elección de los miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Dicha medida fue aceptada por la jueza supernumeraria Soledad Amparo Blácido Báez y generó que la bancada del Frepap retrocediera en su decisión inicial de elegir a los miembros del TC, dejando a los grupos parlamentarios que decidieron seguir con el proceso sin los 87 votos necesarios en el Pleno del Congreso para este fin.

Este hecho ocurrido en la primera semana de julio, sumado a las reuniones que luego tuvo con el ahora presidente de la República, Pedro Castillo, dio pie a que diversos medios le consultaran si tenía algún tipo de relación o militancia en Perú Libre. Ayala siempre las negó.

“Por el hecho de reunirme con una persona (Pedro Castillo), que es de público conocimiento porque ha habido prensa en ese momento, no me pueden decir que soy un operador y yo me siento indignado. Yo nunca he trabajado con él (Pedro Castillo), yo soy una persona independiente y no tengo ningún vínculo con Perú Libre”, señaló el pasado 7 de julio.

Sin embargo, el 23 de julio se supo que Ayala integraba la comisión de transferencia del Ministerio de Justicia.

Un día después, el portal IDL -Reporteros reveló que Ayala se reunió con el dirigente de Perú Libre, Iván Merino y el ex ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, donde le confirmaban que sería el nuevo ministro de Defensa, pese a sus escasos conocimientos sobre el sector. La noticia habría llegado al general EP César Astudillo, quien además era el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y habría motivado su pedido de pase al retiro.

Líos en el CAL

Anteriormente, Ayala fue presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) en un periodo muy turbulento para la institución. El último 7 de julio, el ahora ministro, cuando negaba sus vínculos con Perú Libre, también afirmó que la decana del CAL, María Elena Portocarrero, “hostigó” al comité electoral de esta institución lo que impidió que se realicen elecciones para cambiar a la junta directiva y, a su vez, nombrar al representante del CAL ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Ayala aseguró entonces que el comportamiento de Portocarrero “impidió la designación del representante del CAL ante JNE”, organismo electoral que no contó con el miembro del CAL durante el cuestionado proceso electoral, con una también cuestionada participación de los otros miembros del JNE, lo que culminó en la proclamación del ahora presidente Castillo.

Sin embargo, en el mismo RPP, el 7 de julio, la decana del CAL respondió a Ayala denunciando que fue él “quien inició las judicializaciones en el Colegio de Abogados de Lima con acciones de amparo” para impedir que se realicen las elecciones internas en dicha entidad y que han repercutido en que hasta la fecha no cuenten con un representante en el pleno del JNE”.

Cabe recordar que Ayala fue parte del Consejo de Ética del CAL que suspendió la colegiatura del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry en el marco del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Luego de eso fue candidato para el decanato del CAL.

Carrera política y académica

El flamante ministro de Defensa es egresado en derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde fue contratado como docente universitario. Además, tiene una maestría en derecho civil y comercial y un doctorado en derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal

En su carrera política, Ayala Gonzales fue militante de Perú Posible entre el 2007 y 2012. En el 2014, fue designado como juez supernumerario suplente del 2° Juzgado de Paz Letrado de Surquillo.

Su carrera en el Poder Judicial se inició en el 2001 y duró hasta el 2017, ocupando varios puestos dentro de este poder del Estado.

Pero además de su carrera como abogado, Ayala fue miembro de la Policía Nacional del Perú como suboficial de tercera. Sin embargo, fue dado de baja por una medida disciplinaria en su contra, por la cual también recurrió al TC, pero no tuvo éxito.

El último incidente polémico gestado por Ayala es la denuncia a los periodistas de Willax TV Alberto Ortiz, Claudia Toro y hasta al dueño del canal, Erasmo Wong, por el presunto delito de crimen organizado porque – según el ahora ministro de Defensa- “coordinan y ejecutan una campaña mediática de desprestigio con denuncias falsas contra toda persona que opine contra Fuerza Popular”.

Según la demanda de Ayala, el programa ‘Beto a saber’ de Willax TV sería el brazo mediático de un partido investigado por lavado de activos.