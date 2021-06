Vladimir Roy Cerrón Rojas es el líder y fundador de Perú Libre, partido que llevó como candidato presidencial a Pedro Castillo, sin embargo, el también exgobernador regional de Junín fue sentenciado por el delito de negociación incompatible y recurrió a un juez de Huancavelica para que anule la resolución en su contra mediante un hábeas corpus.

Fue el 9 de junio que el juez Alaín Salas Cornejo anuló las sentencias emitidas en primera y segunda instancia contra Cerrón tras acoger un recurso de hábeas corpus presentado por el ciudadano Randy Felix de la Cruz. Ello provocó que el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, interponga una apelación para revertir esa resolución, recurso que analizará este viernes en Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Huancavelica.

El 5 de agosto del 2019, Cerrón fue condenado a cuatro años y 8 meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo. Esto por favorecer a un consorcio en obras de saneamiento en la ciudad de La Oroya, durante su primera gestión al frente de la región, en el periodo 2011-2014.

Pero el 18 de octubre se reformó la sentencia de pena privativa de la libertad a prisión suspendida por un período de tres años y nueve meses, así como la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por un período de un año.

De acuerdo al abogado penalista Carlos Caro, si la Sala Penal de Huancavelica no le da la razón a la apelación del procurador del Poder Judicial, Cerrón podría recuperar todas las libertades para asumir un cargo en unos diez a quince días cuando se materialice la resolución a su favor. Agregó que quien pierda en esta audiencia podrá ir al Tribunal Constitucional como una última instancia.

“Mi pronóstico es que ese hábeas corpus se va a revocar y va a perder por muchas razones como que se ha desligado la jurisdicción al irse a Acobamba (Huancavelica) a buscar un juez que le de la razón en su hábeas corpus y sumado al caso paralelo de los Dinámicos del Centro”, dijo.

Además, Caro recalcó que la sentencia de prisión suspendida de más de cuatro años contra Cerrón tiene una casación en el Poder Judicial por parte del fiscal superior de Junín para que el exgobernador de Junín regrese a una sentencia de prisión efectiva.

Gobernar desde la cárcel

El congresista César Combina, uno de los principales opositores de Perú Libre y de Cerrón, afirma que las horas del ex gobernador regional de Junín ya están contadas por el caso Dinámicos del Centro y la Fiscalía está llegando a la conclusión de que las tres cabezas de esta organización criminal son Arturo Cárdenas, Eduardo Bendezú y Waldys Vilcatoma “que no atan ni desatan si no es por orden de Vladimir Cerrón”

“De los 27 capturados se van a investigar los correos y celulares y todas las pruebas se van a dirigir a la verdadera cabeza de la organización criminal los Dinámicos del Centro que es Cerrón. En los próximos días nos vamos a enterar del cambio de situación jurídica de Cerrón, de no pertenecer a nada a ser miembro de esta banda, y se verá la importancia de una captura preventiva”, precisó.

Sin embargo, Combina alertó que a pesar de que Cerrón Rojas regrese a prisión podrá dirigir la bancada y tomar alguna decisión aun privado de su libertad.

“Tiene esa experiencia de gobernar desde la cárcel a la región Junín, desde el penal de Huamancaca, donde lo visitaban decenas de alcaldes y funcionarios de gobierno regional para informales de todo. Ya teniendo esta historia no me sorprendería que el señor gobierne la bancada de Perú Libre. Además, ha utilizado a toda la izquierda caviar como aliados, pero como marxista Cerrón y su partido son los únicos que quieren brillar y se va a deshacer de todos ellos. Todo dependerá de Pedro Castillo, si sigue con sus aliados que moderan sus propuestas o continúa con el plan castrochavista de Cerrón”, sostuvo.