El Poder Judicial, a través de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, resolvió por mayoría mantener la orden de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón Rojas por un plazo de 24 meses.

La decisión se da en el marco de la investigación preparatoria que enfrenta el fundador de Perú Libre por el presunto delito de lavado de activos agravado, vinculado al financiamiento del partido político.

Según se indica en la resolución, los jueces superiores Enriquez Sumerinde y Magallanes Rodríguez declararon infundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Cerrón.

En consecuencia, confirmaron la Resolución N.º 8 del 3 de junio de 2025, emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, que ya había rechazado variar la prisión preventiva por una medida menos gravosa.

La decisión señala que Vladimir Cerrón deberá seguir enfrentando el proceso bajo la medida más severa de coerción personal, debido a la gravedad de los hechos investigados, la existencia de elementos que sustentan la sospecha de criminalidad y el riesgo procesal.

No obstante, el juez Mosqueira Cornejo emitió un voto singular en el que declaraba fundado el recurso de apelación y disponía sustituir la prisión preventiva por comparecencia con restricciones, como no ausentarse de su localidad sin autorización judicial, acudir al control biométrico y reportar sus actividades ante el juzgado. Sin embargo, este voto fue minoritario y no prosperó.

De esta forma, Cerrón continuará con orden de captura vigente a nivel nacional e internacional, mientras se desarrollan las investigaciones por los presuntos aportes ilícitos a la campaña electoral de Perú Libre.