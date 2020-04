Toma medidas más drásticas. El jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció medidas más severas para evitar un avance más pronunciado del Covid-19 en Perú, lo que implica restricciones de circulación de la población hasta el 12 de abril, fecha en la que termina el aislamiento social obligatorio.

En concreto dispuso que -hasta el 12 de abril- solo podrán circular en la calles los lunes, miércoles y viernes los varones; mientras que los jueves y sábado las mujeres. Esta medida se oficializará en las próximas horas a través de un decreto de urgencia y que se hará efectivo a partir de mañana.

“Esta restricción no es para los que trabajan en un banco o en una farmacia o en un mercado, sino para aquellos que salgan a comprar. Es para el ciudadano que normalmente iban a comprar. Lo que estamos disponiendo que salgan un día a la semana. No estamos tomando en cuenta de una u otros, sabemos que dentro de una igualdad de género. Van a tener claramente instrucciones las FAP para que no exista medidas de carácter hominicaco”, agregó.

Noticia en desarrollo