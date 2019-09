A pocas horas de iniciar la sesión del pleno de hoy para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en medio de una cuestión de confianza planteada, el presidente Martín Vizcarra se pronunció en entrevista con “Cuarto Poder” sobre los posibles escenarios.

Vizcarra fue consultado si el hemiciclo decide primero elegir a los miembros del TC y luego escuchar la sustentación de la cuestión de confianza del premier Salvador del Solar que busca, precisamente, cambiar el mecanismo de selección de estos magistrados.

El presidente indicó que de suceder ello, el interpretaría que se negó la confianza. “Sí, así lo tomaríamos, porque ya ha sido anunciada esta cuestión de confianza por el presidente y hay documentos que ingresó el día viernes al Congreso”, anotó.

Sostuvo que el Parlamento “debe estar a la altura de las circunstancias” y escuchar antes al primer ministro, ya que así lo manda la Constitución. Dijo que el Gabinete estará desde las 8:30 en el pleno.

¿Pero qué hará si con 87 votos el Parlamento eligen a dos o tres magistrados del TC y el Congreso no le permite presentarse a Del Solar? “Vamos a actuar de acuerdo a lo que manda la Constitución”, subrayó.

“Sí (la Constitución me da la facultad como presidente de disolver el Parlamento) Obviamente, con un tema de tanta relevancia como es la elección del TC”, declaró.

Es más, Vizcarra dijo que asume todas las responsabilidades el ejercicio de su cargo y que tiene “apoyo político, apoyo social y apoyo técnico en todo sentido” si se disuelve el Congreso.

Sin embargo, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), da cuenta que la desaprobación del gobierno de Vizcarra se elevó de 45% en agosto a 52% en setiembre de este año, en tanto la aprobación se redujo de 47% a 40%.

Importancia del TC

El jefe de Estado criticó que de manera exprés el Parlamento pretenda elegir hoy a miembros del TC con una terna de 10 candidatos que se hizo en media hora y sin pasar por el escrutinio público.

Dijo que este organismo puede tomar decisiones del día a día de cada ciudadano. Puso como ejemplo que cuando las grandes empresas no pagan de manera adecuada sus impuestos, se les exige en el Poder Judicial y luego terminan apelando en el TC.“Hay intereses económicos muy grandes, hay intereses políticos, intereses sociales y laborales que define el Tribunal Constitucional. Entonces no se puede elegir de manera precipitada y poco transparente”, afirmó.

Adelanto de elecciones

En otro momento, manifestó que el adelanto de elecciones “no es un tema cerrado” para el Ejecutivo. Afirmó que cuando la Comisión de Constitución archivó la iniciativa legislativa, “no traicionaron al Gobierno, sino a la población “que está de acuerdo el proyecto”.

Señaló que el artículo 70 del Congreso señala que la comisión propone el archivo, pero la instancia definitiva donde se puede archivar un proyecto es el pleno. “Vamos a insistir en este tema”, apuntó.

¿Renuncia Mercedes?

Vizcarra manifestó que durante una conversación que mantuvo con Mercedes Aráoz, ella le indicó que no estaría dispuesta a renunciar tanto si el dimite o lo vaquen.

“En caso ocurriera cualquier las dos alternativas (Aráoz) me dijo no (renunciaré) yo continuaría”, expresó el jefe de Estado.

Según el presidente la vicepresidenta le comentó que cambió de opinión con respeto a la postura que adoptó en el caso de Pedro Pablo Kuczyns. “Ella completaría (el periodo presidencial)”, anotó.

Minutos después, Aráoz indicó que el mandatario “fue inexacto”, ya que ella le dijo que si él renunciaba ella continuaría, sin embargo si se “fabricaba una vacancia” allí por supuesto ella no participaría, pues no concordaba. “En este momento no veo ninguna razón para vacar al presidente”, dijo en Punto Final.

La ley escrupulosa

Con respecto a la elección de los candidatos al TC, el mandatario r ratifica su posición de lucha contra “la corrupción, blindajes e impunidad”. Sin embargo, agregó que en estos casos (sobre la votación del TC) “la aplicación de la ley no necesariamente te lleva siempre a un resultado satisfactorio”.

Esto, en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la comisión de Constitución, Rosa Bartra, quien mencionó que el Parlamento “ha cumplido escrupulosamente lo que está establecido en la Constitución, el reglamento del Congreso y la ley orgánica del TC”.

“Hemos venido denunciando esto públicamente (sobre el cumplimiento de la ley). Lo venimos haciendo desde que se eligieron a los 11 candidatos. La ley con cumplimiento escrupuloso podría permitirlo, pero no es lo recomendable”.

No se va

Vizcarra también indicó que no renunciará a la presidencia. Dijo que presentó el proyecto de adelanto de elecciones para intentar salvar el entrampamiento entre el Congreso y Ejecutivo para tener mejores resultados. “Estamos gobernando, estamos dando resultados”, señaló

“¿O sea, tiro la toalla? ¿Qué la corrupción te pase por encima sin lucharla? ¿Qué los blindajes y la impunidad continúen sin lucharla? Si he aceptado este cargo el 23 de marzo del año pasado la responsabilidad de este cargo es para lucharla hasta el final”, indicó.

Incluso manifestó que seguirá siendo presidente hasta que lo vaquen. “No vamos a renunciar porque estamos comprometidos en el cargo”, señaló.

En Corto

¿Temor a Los codinomes?

Prisa planeada. El presidente Martín Vizcarra aseguró que la elección “apresurada” de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional es para poder “librarse de la identificación de los codinomes” por parte de Odebrecht.

Agregó que el Congreso desea tener un TC con magistrados que le ofrezcan “cierta tranquilidad y respaldo ante futuras investigaciones” por lavado de activos.

“No hay que tener mucha imaginación para darse cuenta “, sostuvo Vizcarra.

“La aplicación de la ley no necesariamente te lleva siempre a un resultado satisfactorio”, señaló Vizcarra.



Mandatario: Si tienen los 87 votos que hagan la vacancia

El presidente Martín Vizcarra retó al Congreso a vacarlo si es que llegan a conseguir los 87 votos que se requieren.

En esa línea, el mandatario dijo que su gobierno está dispuesto, a ir hasta las últimas consecuencias en beneficio del Perú.

“No es un tema de supervivencia del Gobierno. Si finalmente tienen los 87 votos que hagan la vacancia”, expresó en “Cuarto Poder”,

En esa línea, el jefe de Estado manifestó que seguramente eso implicará que lo acusen de distintas acciones o incluso apresarlo. “Si siendo ahora el presidente me acusan, hacen investigaciones (seguramente lo harán después)”, anotó.

Citó como ejemplo la indagación que se pretende realizar desde el Parlamento sobre el discurso presidencial. “En 198 años de vida republicana es la primera vez que se investiga un discurso presidencial”, añadió.

También aludió a la denuncia penal que le ha interpuesto la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma acusándolo de conspiración.

Indicó que en beneficio del Perú asume los riesgos y no tiene ningún problema en hacerlo.