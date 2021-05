La excandidata presidencial Verónika Mendoza minimizó este miércoles el rol que podría cumplir el secretario general y fundador del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, en un eventual Gobierno de Pedro Castillo y pidió “no obsesionarse con las personas” luego de suscribir un acuerdo de respaldo.

“Tal como lo ha dicho el profesor Castillo, yo no puedo decir si no otra cosa, ¿no es cierto? El candidato presidencial es él, los acuerdos que hemos suscrito institucionalmente son con él. El señor Cerrón tiene su propio rol que cumplir dentro del partido [Perú Libre], cada quien en su ámbito”, sostuvo en diálogo con TV Perú.

“Queremos tener un diálogo institucional para poder construir acuerdos sólidos, en esa medida vamos a seguir avanzando poniendo por delante las propuestas de cambio. No nos obsesionemos con las personas que tienen ciertamente un rol que cumplir, pero lo más importante para nosotros son las propuestas de cambio”, señaló.

En otro momento, Mendoza indicó que convocar a una Asamblea Constituyente es una coincidencia entre Juntos por el Perú y Perú Libre, pero reconoció que aún no han acordado “el mecanismo” para modificar la Constitución de 1993.

“No hemos discutido el mecanismo preciso, pero lo que ha ratificado el señor Castillo y ha venido diciendo en varias oportunidades es que va a respetar el marco constitucional, y puede ser el camino que nosotros planteamos en la campaña, presentar un proyecto de ley para que el Parlamento apruebe un referéndum”, manifestó.

“Los procedimientos legales se encontrarán, los hay, existen, el tema de fondo es: ¿le queremos consultar o no al pueblo peruano? Yo no concibo como gente que se dice demócrata, dice que no, que no se debe consultar al pueblo”, añadió.

