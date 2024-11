La comisión de Fiscalización del Congreso citó para el próximo miércoles 4 de diciembre al médico cirujano Mario Cabani Ravello, director de la Clínica Cabani, a fin de que brinde detalles sobre las presuntas intervenciones estéticas que se habría realizado la presidenta Dina Boluarte el año pasado.

En el documento se hace referencia a una evaluación del tratamiento médico recibido por la jefa de Estado entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023, para lo cual se le pidió al cirujano que informe sobre la evaluación preoperativa, operativa y posoperativa realizada en dicho periodo.

También se le pide que precise el período de recuperación y descanso médico de Boluarte, entre otras cosas.

Al respecto, el ministro de Salud, César Vásquez, se pronunció en contra de dicha citación al recordar que la mandataria tiene derecho a la privacidad y confidencialidad sobre su historial médico.

“Los personas tenemos derecho (a tener privacidad), y más aún cuando se trata de un caso de salud o tema médico. Tenemos derechos, cualquier persona, sea la presidenta o un ciudadano normal, a guardar las formas y la privacidad necesaria de su caso”, indicó a la prensa.

A su juicio, este tema “va más allá de un interés nacional” y se trataría de un “tema mediático” por parte del Parlamento.

El titular del Minsa nuevamente descartó que Boluarte se haya ausentando en sus labores producto de la presunta operación estética que se había realizado.

“Eso es algo que ella (Dina Boluarte) ya lo aclaró, ella nunca se ausentó de manera larga e injustificada. Siempre ha estado pendiente. Que aparezca o no en los medios (de comunicación), es otra cosa. Eso no significa que no esté trabajando”, remarcó.

En ese sentido, insistió en que “hay mil formas de poder trabajar de manera no presencial”.

Descarta que Cabani haya recomendado a Aguilar

Panorama denunció que detrás del nombramiento de María Elena Aguilar como presidenta ejecutiva de EsSalud estaría Cabani. De acuerdo con el dominical, el cirujano habría ayudado a concretar el acercamiento entre Aguilar y Boluarte.

Es más, la titular de EsSalud no consignó en su declaración jurada que trabajó para Cabani, al momento de ser nombrada en dicho puesto.

Al ser consultado por la prensa, Vásquez, descartó que el cirujano haya recomendado a Aguilar para dicho puesto.

Si bien reconoció que la funcionaria no consignó en su hoja de vida el vínculo laboral que tuvo con Cabani, recalcó que esto es un tema que ella tendrá que explicar en su momento.

“Más allá de eso, no creo que haya un mayor problema. Ella (María Elena Aguilar) cumple con el perfil, es una persona con mucha experiencia y está haciendo bien las cosas”, agregó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.