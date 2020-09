Hace cuatro días el ahora abogado del presidente Martín Vizcarra y quien evitará que sea declarado “moralmente incapaz”, Roberto Pereira, en diálogo con el programa ‘Punto Final’ calificó como un delito el querer eliminar los registros de visitas del cantante Richard ‘Swing’ a Palacio de Gobierno al ser la evidencia de una investigación.

Cabe recordar que los audios emitidos por Karem Rocca -secretaria de Vizcarra- evidencian una presunta manipulación de los registros de visitas del cantante a Palacio para reducir la presencia de 'Swing 'junto a Vizcarra de cinco a dos encuentros.

“(¿Esta presunta manipulación del registro de ingresos también podría tener una consecuencia de ilegalidad?) Sin duda porque los registros son evidencia de la presencia de determinadas personas en lugares donde supuestamente se habría cometido el delito, donde se habría preparado el mismo que sin duda es dato muy importante en una investigación, por lo tanto si alguien altera esos registros ciertamente lo que está haciendo es eliminando evidencia y eso también está sancionado como un delito contra la administración de justicia ”, dijo Pereira.

Igualmente, al ser consultado si puede ser considerado como un delito instruir a personas sobre las que se tiene una posición de poder a brindar información falsa o tergiversada a la justicia, el letrado respondió: “ Si (es delito) , el testigo tiene que declarar de manera espontanea, tiene un deber de veracidad con la administración de justicia. Esa es la razón por la cual en el derecho penal sanciona con una pena privativa de libertad todas aquellas conductas destinadas a quebrar ese nivel de veracidad del testigo cuando comparece a un proceso penal como auxilio de la administración de justicia. Entonces, ese es el delito que habría que evaluarse si se ha cometido”.

Cabe recordar que en los audios de Karem Rocca también se evidencia que tanto Morales como Vizcarra buscarían instruir presuntamente a Rocca de las respuestas a declarar a la fiscalía. (Ver video)

-Que dice ahora Pereira-

En diálogo hoy con RPP, Pereira adelantó que en su presentación ante el Pleno no abordará si es que lo dicho en los audios es verdad o falso, si no que se enfocará en establecer, por razones legales y constitucionales, que la información que apareció los últimos días no son materia de una vacancia.

“ Si es aplicable o no la causal de vacancia, ese es el enfoque y la discusión es un tema legal más que la voluntad de asumir tal o cual posición de defensa ”, anotó.

En torno al rechazo del TC a la medida cuatelar, el abogado indicó que era un resultado previsible y hay que respetar la decisión del tribunal. “Habrá que responder en los fueros del Congreso acudiendo a esta situación el día viernes”.

