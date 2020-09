El Pleno del Congreso acordó programar para este viernes 18 de setiembre a las 9.00 am la sesión donde se debatirá y votará la moción de vacancia presidencial.

El mandatario, Martín Vizcarra, podrá presentarse en persona o enviar a su abogado. Luego de ejercer su defensa, se votará la moción de vacancia y para que sea aprobado se requiere la votación calificada de los dos tercios del Congreso, es decir 87 votos.

Luego de más de tres horas de debate, el pleno del Congreso aprobó este viernes la admisión de la moción en la que se solicita declarar la vacancia de Vizcarra por incapacidad moral permanente.

La moción recibió el respaldo de 65 parlamentarios y el rechazo de 36 congresistas. Otros 24 se abstuvieron.

Este jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidenciarían coordinaciones entre Vizcarra con la secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karen Roca Luque.

“En una investigación, estamos todos involucrados y… salimos todos en conjunto”, se escucha decir al mandatario, en relación a las indagaciones que realiza el grupo de trabajo sobre contrataciones en el Estado, entre las que resaltan la relacionada a ‘Richard Swing’.

Horas después, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación donde aseguró que no renunciará y que si el Parlamento quiere vacarlo, está con la “conciencia tranquila”. También atribuyó a intereses políticos la difusión de los audios.

“Nunca he negado conocer al señor Richard Swing. No he intervenido en los procesos administrativos de su contratación. Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy constituye causal de vacancia. No voy a renunciar, yo no me corro”, expresó.