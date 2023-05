Esta semana el Pleno del Congreso tiene previsto realizar la segunda votación del dictamen que eleva las penas por el delito de difamación en medios de comunicación y redes sociales, así como hace efectivo el pago indemnizatorio por el daño al honor causado al querellante, más conocida como ‘ley mordaza’.

Ante esta situación, diversos gremios periodísticos vienen sosteniendo reuniones con legisladores de las bancadas del Congreso, a fin de explicarles los peligros para el ejercicio de la profesión que existen detrás de esta norma.

Tras estas citas, desde Renovación Popular (RP) y APP, bancadas que en la primera votación respaldaron la iniciativa, indicaron que evaluarán su postura de cara al nuevo debate parlamentario.

“Sobre la mal llamada ley mordaza, hay un texto sustitutorio que nos han informado los que promueven esta ley y lo estamos evaluando, dependiendo de lo que diga, la bancada se va a reunir para evaluar bien el tema”, indicó a RPP el legislador de RP, José Cueto, tras precisar que esta semana su grupo ya debería tener una posición definida.

Por su parte, Eduardo Salhuana, de APP, consideró que en la actual circunstancia en la que nos encontramos, de emergencia en el norte del país y de inestabilidad económica y social, se debería evitar cualquier confrontación innecesaria con la prensa.

“Hay que entender que si las organizaciones de periodistas se pronuncian y hay una opinión pública contraria a una iniciativa legislativa, creo que el político y el congresista tiene que saber escuchar a la ciudadanía y evaluar una decisión que se tomó en su momento”, apuntó.

Hace unos días, la bancada de Fuerza Popular anunció que votará en bloque en contra de la referida iniciativa legislativa.

Saluda reflexión de las bancadas

A su salida de las reuniones con algunas bancadas y con el presidente del Parlamento, José Williams, el decano del Colegio de Periodistas de Lima, Ricardo Burgos, se mostró esperanzado en que esta ley no prosperará y dijo estar satisfecho con las posturas asumidas por algunos grupos, que reflexionarán bien su voto.

“Me parece bien, me parece una actitud coherente tras revisar los alcances y fundamentos de los pedidos de los gremios, entre ellos el Colegio de Periodistas, a efectos de que este legicidio no prospere y que por supuesto se siga contribuyendo a cultivar la libertad de expresión. Hay que recordar que a nivel internacional hemos perdido muchos puntos, de acuerdo a la apreciación de los organismos de prensa internacionales, y eso hará que el Congreso no siga generando este tipo de normas que generan confusión”, manifestó.

Otros gremios periodísticos que vienen sosteniendo reuniones con las bancadas son el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS, y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

