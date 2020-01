En el debate que se llevó a cabo hoy en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el proyecto de resolución que elaboró Carlos Ramos Núñez sobre la demanda competencial de Pedro Olaechea contra la disolución del Congreso, tanto José Luis Sardon como Ernesto Blume se expresaron a favor de aprobar la posición del presidente de la Comisión Permanente, sin que se anule el actual proceso de elecciones.

Esto, luego que Manuel Miranda señalara que, si bien discrepa con algunas partes de la ponencia de Carlos Ramos que le da la razón al Ejecutivo en la demanda competencial, votará a favor de rechazar el recurso de Pedro Olaechea.

José Luis Sardón, quien pidió intervenir luego de Miranda, dijo que la resolución de Ramos Núñez no lo convención de cambiar la opinión que planteó en su voto a favor de que se apruebe una medida cautelar para anular la disolución del Legislativo.

“Me permito sugerir que nuestro pronunciamiento comprenda tres puntos: declarar la inconstitucionalidad de la disolución del Congreso por razones de forma y fondo; declarar, no obstante ello, que la convocatoria a las elecciones del nuevo Congreso para el próximo 26 de enero, es válida; y declarar que el actual presidente de la República no puede postular en las elecciones generales del 2021”, señaló Sardón.

Sobre este último punto, el magistrado del TC aseguró que “confía en la palabra” que ha dado Martín Vizcarra sobre su intención de no presentarse a las elecciones generales del 2021. “Es posible e incluso probable que surjan voces que lo malaconsejen y le hagan perder la perspectiva, llevándolo a aventurarse por el camino de forzar su reelección”, aseguró José Luis Sardón.

Ernesto Blume, expresidente del TC, también cuestionó la ponencia de Carlos Ramos y se mostró a favor de aprobar la demanda competencial por considerar que Martín Vizcarra cometió una infracción a la Constitución por disolver el Congreso usando una “denegación fáctica de la confianza”.

“Desde mi punto de vista, hizo mal e incurrió en una infracción constitucional [...] Ha habido un exceso y esta figura de la denegación fáctica es un invento totalmente inconstitucional al cual se ha recurrido, pero que no resiste un análisis de constitucionalidad”, indicó Blume.

El extitular del TC señaló que, pese a que considera la disolución y el planteamiento de una cuestión de confianza sobre el método de elección de miembros del tribunal no se apegan a la Carta Magna, no se puede volver al estado anterior y pedir que se vuelva a instalar el Parlamento disuelto.

“El TC por lo que percibo no va a adoptar una decisión que implique el regreso del Congreso. Todos entendemos que eso no es factible, no es posible y el proceso electoral va a continuar y va a haber un nuevo Congreso”, concluyó, para luego pedir que haya más tiempo para que los magistrados del tribunal voten, con el objetivo de buscar consensos y lograr una votación unánime.