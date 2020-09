El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular), rechazó estar detrás de cualquier tipo de “complot” para alterar el orden constitucional, tal como lo acusó el jefe de Estado, Martín Vizcarra, de “conspirar” no solo en su intento de comunicarse con altos mandos de las Fuerzas Armadas sino también por planificar “pseudos Gabinetes”.

“ Rechazo enfáticamente sobre las temerarias afirmaciones que me vinculan con un supuesto complot que pretendería tentar contra el orden constitucional […] Siempre he defendido institucionalmente al Congreso y en estos últimos días se ha especulado mucho sobre supuestas llamadas a altos mandos militares y sobre una comunicación que he reconocido públicamente en una conferencia de prensa con el Comandante General de la Marina”, afirmó Merino durante la sesión del pleno.

Este pronunciamiento se dio luego que el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo acusó de “conspiración”, al informar que Merino de Lama no solo se comunicó con el comandante general de la Marina e intentó hacer lo mismo con otros altos mandos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sino que ya había planificado “pseudos Gabinetes”.

“ Tal vez hacer una llamada en las circunstancias de ese día puede haber sido inoportuna , por eso yo le expreso mis sinceras disculpas a las Fuerzas Armada. Sin embargo, quiero dejar en claro que no hubo en ningún momento alguna intención que se aleje del respeto al estado de derecho”, aseveró.

Asimismo, el titular del Parlamento rechazó comentarios en las redes sociales sobre “un supuesto complot” y lo calificó de “inaceptable”.

“Lamentablemente algunos comentarios tendenciosos difundidos en las redes sociales, incluso desde antes de esta difusión de esos audios, ya hablaban de un supuesto complot para producir un golpe de Estado. Eso es inaceptable, vuelvo a rechazar enfáticamente cualquier atentado en contra de la democracia que tanto nos ha costado recuperar”, enfatizó.

De la misma forma, se mostró en contra de que se involucre a las Fuerzas Armadas en “hechos políticos” y se refirió al pronunciamiento del primer ministro, Walter Martos, el fin de semana.

“Quiero rechazar también el que se involucre a las Fuerzas Armadas y a los altos mandos en hechos políticos como ha quedado demostrado públicamente en la imagen propalada durante el pronunciamiento del último sábado del premier Martos, y el ministro de Defensa y de Justicia”, dijo.

Además, lamentó que el presidente Martín Vizcarra “siga contribuyendo a la confrontación y a confundir al país” con lo que llamó la utilización de “imaginaciones fantasiosas” con la creación de “pseudos Gabinetes”.

" Lamento como presidente del Congreso las declaraciones del presidente de la República, en su mensaje de hoy que esto siga contribuyendo a la confrontación y a confundir al país, utilizando imaginaciones fantasiosas como la supuesta creación de un pseudo gabinete en las palabras del propio presidente cuando se refería hoy a su entorno de confianza. No podemos utilizar dichos sin base y sin fundamentos que solo alimentan al chisme y al morbo. El señor Vizcarra no debería utilizar la imaginación fantasiosa del pseudo gabinete como yo no podría utilizar trascendidos no comprobados como la supuesta visita a determinados lugares que no son convenientes en momentos difíciles que atraviesa el país ”, manifestó Merino.

De la misma forma, rechazó haberse comunicado con el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui y lo exhortó a pronunciarse sobre este hecho.

“Lamentablemente vienen difundiendo que mi persona se habría comunicado con el ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, para supuestamente ofrecerle que se mantenga en el cargo. Yo quiero pedirle al ministro Incháustegui que, por respeto a la memoria de su padre, nuestro correligionario Juan Incháustegui, que se pronuncie y mencione si hubo alguna llamada hecha por mi persona, de mi personal de despacho, para ofrecerle algo que solo puede representar una fantasía”, refirió.

Finalmente, consideró que el jefe de Estado debería acudir este viernes al Parlamento “sin temor” y “explicarle al país sobre los temas graves escuchados en los audios que son de conocimiento público”.