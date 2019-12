La brecha salarial entre los parlamentarios y la ciudadanía en países como Chile, Colombia, Perú y Brasil es significativa.

Este fue precisamente uno de los detonantes de la protesta social en Chile: que los congresistas y senadores recibieran montos de dinero tan elevados, una cifra que hoy asciende aproximadamente a US$ 11,053 al mes, que obligó al Gobierno a proponer y aprobar una reducción salarial de los parlamentarios.

Un reporte del diario La República de Colombia, revela el sueldo de los congresistas en América Latina, incluyendo a Perú. Así se aprecia que Chile, Colombia y Brasil son los países de América Latina cuyos parlamentarios tienen los sueldos más altos de la región.

En el primero llega a los US$ 11,053 al mes y en los otros dos países, la remuneración alcanza los US$ 9,306 y US$ 8,135 al mes, respectivamente. En Panamá -en cambio- la remuneración de los representantes del pueblo es de US$ 7,000 y en México de US$ 5,367.

El listado -que recoge información de los portales web oficiales de los Congresos de cada país- aprecia que detrás de estos países le sigue Costa Rica, cuyos congresistas ganan en promedio con US$ 5,106.

Le siguen Perú y Ecuador, con US$ 4,539 y US$ 4,500, montos que corresponden a la llamada dieta parlamentaria. Los países que perciben los salarios más bajos son Bolivia y El Salvador, con cantidades mensuales de US$ 3,082 y US$ 2,311, respectivamente.