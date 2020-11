El congresista Juan Carlos Oyola (Acción Popular) aseguró este lunes que desde que el expresidente Manuel Merino renunció a la jefatura de Estado no “ha sido visto” por su bancada y dijo esperar que retome sus labores legislativas “pronto”.

“No lo sabemos [dónde está Manuel Merino], seguramente ya tendrá que reincorporarse en las labores parlamentarias. Ayer han pasado su nombre y no ha estado ahí. La verdad que desde que ha renunciado no lo hemos visto y seguramente en algunos momentos llegará al Congreso”, sostuvo en diálogo con RPP.

Oyola indicó que su partido político “no tiene nada que ver” con la gestión presidencial de Manuel Merino y consideró que “sí hay responsabilidad” del expresidente en los abusos policiales que ocurrieron en las protestas en su contra.

“Acción Popular no tiene nada que ver porque que Merino sea militante de Acción Popular y en tanto ello asumió la presidencia del Congreso y por ello correspondía que asumiera la presidencia de la República. Ahí no tiene nada que ver Acción Popular”, señaló.

“La imagen de quien asumió es de Manuel Merino. Tienen que haber las responsabilidades del caso. Yo creo que sí hay responsabilidad. Creo que sí han habido vidas que se han perdido a raíz de la decisión que hemos tomado, sinceramente, pido mil disculpas”, añadió.

Este domingo, el presidente Manuel Merino presentó su renuncia “irrevocable” al cargo tras los sucesos registrados los últimos días en las manifestaciones en contra de la vacancia de Martín Vizcarra y que han cobrado hasta el momento la muerte de dos jóvenes.

“Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos en garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante”, afirmó en un pronunciamiento.