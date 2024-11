Una nueva revelación pondría en la mira al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Salió a la luz una nueva conversación entre este funcionario y el capitán PNP, Junior Izquierdo (’Culebra’) sobre quiénes serían los generales de la PNP que estarían encubriendo al prófugo líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

De acuerdo con Cuarto Poder, el titular del Mininter habría revelado los nombres de estos personajes que confirmarían la hipótesis de las autoridades, pues el también exgobernador de Junín estaría siendo informado de las acciones que toma la Policía.

“Lo que pasa es que la información que yo tengo de estos muchachos es que hay dos generales que están protegiendo a Cerrón”, se escucharía en el supuesto audio entre Santiváñez e Izquierdo, al que accedió dicho dominical.

Al respecto, Santiváñez calificó de “falso” dicho video. En diálogo con América Noticias, dijo que es un “refrito” el clip presentado por Cuarto Poder y enfatizó que dichas grabaciones son desconocidas para él.

“Cuarto Poder acaba de sacar nuevamente como refrito unos supuestos audios que me atribuyen a mí con este policía o agente ‘Culebra’, que yo he desestimado y he dicho que son falsos”, señaló desde el Cusco.

“Cada domingo, como nos tienen acostumbrados, a darle tribuna a audios y dichos que son manifiestamente, como vuelvo a reiterar, no solamente desconocidos por mi persona, sino que no son ciertos, tienen la forma de hacer su rating”, cuestionó el ministro.

Es más, Santiváñez insistió en que los estados de emergencias declarados por el Gobierno están dando resultados en la lucha contra la delincuencia, pese a que la cifra de decesos por homicidio y sicariato siguen en aumento.

“Nosotros nos guiamos en base a los números, y los estados de emergencia que hemos declarado están surtiendo efecto”, apuntó.

¿Quiénes son los generales que habrían apoyado a Cerrón?

En este nuevo audio, Santiváñez habría revelado que el primer general en cuestión sería Sergio Luis Antonio Monar Moyoli, un general en retiro que ocupó el cargo de director general de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) desde el 1 de diciembre de 2023.

El general Monar tenía como rol apoyar en las labores de inteligencia policial para la búsqueda, ubicación y captura del líder de Perú Libre, como jefe de la Digimin; sin embargo, durante los tres meses que ocupó ese cargo, no logró dar con el paradero de Cerrón.

De acuerdo con Cuarto Poder, otro nombre que se baraja a través de las autoridades es Mauricio Quiroga, exdirector de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin), y quien frecuentemente visitaba la Casa Pizarro.

Quiroga fue ascendido a general en octubre de 2022, gracias al expresidente Pedro Castillo; no obstante, fue durante el mandato de su sucesora, Dina Boluarte, cuando asumió la jefatura de la Dirin.