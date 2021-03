“La política tiene que ser transparente, tiene que ser honradez y verdad, y creo que esas no son las armas que él está utilizando en esta campaña”, opinó el expresidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner Ghitis, tras sugerir al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, a seguir solo como empresario.

“Posibilidades sí [tiene Aliaga de pasar a una segunda vuelta], porque indudablemente no tengo la bolita mágica de saber si la población está a favor de ese candidato. Indudablemente utiliza una serie de instrumentos o armas que hoy día lo están desarmando también a él, porque creo que la política tiene que ser transparente, tiene que ser honradez y verdad, y creo que esas no son las armas que él está utilizando en esta campaña. Yo le recomendaría que él siga como empresario”, manifestó a Ideeleradio en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Bienestar universal

En otro momento, sostuvo que el Congreso debería trabajar al lado del Ejecutivo en la implementación de una serie de medidas con miras a apuntar a una protección social de bienestar universal.

“[…] Creo que debe haber indudablemente una serie de medidas del próximo gobierno, que el Congreso debería apoyar y estar al lado del Ejecutivo. Básicamente se trata del pilar central de un Estado de bienestar con una protección social de bienestar universal. Eso es lo importante y es lo que la población está esperando. Ampliar hoy día lo suficiente que son las transferencias que estas contribuyan a reducir esa pobreza extrema y esa falta, en un momento dado, hasta de alimentación en la población peruana”, argumentó.

Lerner Ghitis consideró, finamente, que el próximo gobierno debería trazar una línea de ruta para que el Parlamento pueda aprobar las leyes necesarias para el país.

“Creo que hay que dar todos los cuidados a los impactos positivos que hay que dar en la economía. Creo que hay que priorizar el tema de la agricultura, tanto para el mercado local como para la exportación, y todo lo que es una acción pública multisectorial”, señaló.

“[…] Hay que lograr una acción pública y privada en conjunto, yo diría un pacto social. […] El Ejecutivo debe de trazar como una ruta para que el Congreso pueda aprobar las leyes necesarias para poder llevar adelante al país en los próximos años”, refirió.