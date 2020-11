El nuevo presidente del Congreso, Francisco Sagasti, quien asumirá este martes 17 de noviembre la Presidencia de la República, señaló esta noche que empezará a armar su gabinete ministerial y no descartó que esté conformado por exministros de la gestión de Martín Vizcarra o Pedro Pablo Kuczynski.

Señaló que a la fecha se está pidiendo nombres de los posibles ministros que ocuparán cada cartera y mañana se empezará a analizar a cada uno de ellos.

“Todas las posibilidades están abiertas para ministros de Martín Vizcarra, ministros de Kuczynski, ministros de cualquier otra parte. Si son personas con experiencia, integridad y ganas de trabajar, yo creo que mal haríamos en dejar de lado a quienes tienen conocimiento y experiencia de cómo se manejan los sectores. Y no van a ser solo ellos, va a ser gente muy diversa”, sostuvo en Canal N.

Detalló que los criterios que manejarán para la elección de los nuevos ministros serán la honestidad, eficiencia, compromiso y capacidad de trabajar en equipo.

De igual manera, dijo que la idea es tener las más amplia gama posible de candidatos pues el compromiso es ser un gabinete plural.

“Un gabinete que pueda representar a la diversidad de la ciudadanía durante estos cortos meses. No hemos puesto un criterio de que si vamos a incluir o no vamos a incluir un parlamentario. No hemos puesto criterios rígidos más allá de los mencionados y en la medida de lo posible mantener el equilibrio de género, que no es fácil”, dijo.

Finalmente, Sagasti aclaró que no se apresurará en armar rápidamente su gabinete ministerial.