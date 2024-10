La legisladora Rosio Torres se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Cuarto Poder denunció que el dinero del sueldo recortado de sus trabajadores, incluido bonos, habría sido destinado a la campaña política de su esposo, el excongresista Fernando Meléndez.

También habría utilizado personal de su despacho, contratados y pagados con los recursos públicos, para que laboren en la campaña política de Meléndez, quien es actual candidato al gobierno regional de Loreto.

“Todos hemos hecho trabajo político para la campaña del señor Fernando Meléndez Celis (...) por orden de la congresista Rosío Torres. Desde el asesor uno al cargo más bajo”, dijo uno de los trabajadores del despacho de la legisladora.

Los chats y demás evidencias que complican a Torres

Chats entregados por una extrabajadora de Torres a la Fiscalía de la Nación demostrarían que la legisladora habría obligado al persona de su despacho a realizar tareas ajenas a su función pública durante su horario laboral. Trabajados que incluían la afiliación de militantes para el partido Alianza para el Progreso (APP).

Las conversaciones datan de abril y setiembre del año 2022.

Rosio Torres (RT): Mañana hay que ir al partido a digitar los afiliados de Loreto, en el partido, a partir de las 9:00 a.m. Marisol ya sabe.

Hasta comprar telas, pulseras, paneles y llaveros publicitarios y caja de fósforos con el rostro de Meléndez y el logo de APP.

RT: ¿Este puede usarlo??

RT: Era de los fósforos

RT: Claro acá tiene otra medida

Trabajador: Le estoy preguntando

RT: Está bien

Estos son algunos de los chats que una de las trabajadoras entregó al dominical. Pruebas que incriminarían, en nuevos delitos, a Torres, sobre quien ya recae una acusación constitucional de la Fiscalía de la Nación por el delito de concusión; es decir, por recortar el sueldo de sus trabajadores.

Si bien niega esta acusación, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación ordenó el pasado 9 de setiembre iniciar una investigación en su contra como presunta autora del delito de peculado doloso en agravio del Estado.

Este segundo caso es por el uso de los recursos, del personal administrativo, del despacho congresal para fines ajenos a la función pública.

El Congreso habría pagado remuneraciones a personal que estaba destinado a realizar la campaña política del Meléndez, según la denuncia de una extrabajadora de la legisladora de Torres.

Según dijo, muchas veces se utilizó los pasajes de semana de representación del Parlamento para llevar en las maletas de los trabajadores gigantografías para la campaña de Meléndez, su esposo, así como llaveros, fósforos.

“Si se utilizaban los pasajes del Congreso, porque nos daban la maleta de 23 kilos donde llevábamos las cosas para la campaña de su esposo”, remarcó.

Este chat que habría intercambiado la extrabajadora con Torres confirmaría la denuncia.

Trabajadora: todo azul con letras blancas

RT: sí, todo azul con letras blancas

Trabajadora: bacán

(foto llavero de Fernando Meléndez)

Trabajadora: me dice el señor

Trabajadora: si tiene la foto original.

Trabajadora: para que salga bonito el llavero; o sea, salga nítido.

No solo habrían sido llaveros, también material para las pinta de la campaña política de su esposo.

RT: me dice Silvia que las pinturas que mandamos no es la que necesitan. Ella te va a indicar cuál es. Mañana hay que comprar unos 10 kilos.

Trabajadora: congresista, buenas tardes. Está bien.

“Todos teníamos que trabajar. Cuando él empezó la campaña, ella conversó con nosotros, con todos del despacho y nos dijo que teníamos que apoyar la campaña de su esposo Fernando, que iba a ser para la gobernación de la región Loreto y todos lo hacíamos”, dijo la exasesora de Torres.

La logística para la campaña, todo provenía de los trabajadores a cargo de la congresista Torres. Desde telas para las banderolas de los mítines, hasta las pulseras que su esposo usaba en las muñecas durante sus visitas a los caseríos de Iquitos, habría sido financiado con el dinero de los recortes salariales de todos los colaboradores del despacho.

“Claro que sí. Con ese dinero teníamos que comprar polos, banners, lapiceros, pulseras, todo lo que ella requería. Era la orden que daba la congresista”, añadió la extrabajadora parlamentaria.

Cuando no había semana de representación, los productos para los mítines y presentaciones en Iquitos del candidato Meléndez se enviaban periódicamente a Loreto en esta agencia de transporte de carga, de La Victoria.

Uno de los trabajadores de la agencia confirmó a Cuarto Poder que el esposo de la congresista es uno de sus clientes más leales.

El excongresista de APP no habría sido ajeno a las disposiciones de su esposa. Meléndez se habría encargado personalmente de mantener contacto con los trabajadores del Congreso, él ultimaba los detalles de las compras para publicitar su campaña.

Lo niega todo

De acuerdo con la disposición fiscal, Meléndez está citado para rendir su manifestación ante el Ministerio Público el próximo 9 de octubre en calidad de testigo. También está citada la excongresista Marisol Espinoza y la propia Torres, pero ésta última en condición de investigada.

“No existe absolutamente ninguna orden de parte mía para hacer campaña a favor de mi esposo. No existe y no va a existir tampoco (...) mi esposo no es funcionario público. Él es candidato al gobierno regional de Loreto. Así es”, indicó la congresista.

Pese a que existen nuevas evidencias en su contra, Torres se siente confiada.

“Esto es una motivación política maquiavélica hacia mí (...) en absoluto”, respondió al ser consultado por si mandaba a sus trabajadores a imprimir folletos, carteles, comprar tela, pintura, entre otros.

Respecto a las funciones de los trabajadores de su despacho, indicó que cada uno tienen asignados sus labores, como por ejemplo, seguir los plenos, agendar las visitas, hacer el monitoreo de las sesiones y elaborar proyectos de ley.

“Ningún trabajador hace eso, ningún trabajador”, respondió al ser consultada por si mandaron a imprimir llaveros con la cara de Meléndez y el logo de APP.

Cuarto Poder intentó comunicarse con Meléndez mediante llamadas y mensajes WhatsApp, pero no obtuvo respuesta alguna.

