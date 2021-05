El exalcalde de Lima y excongresista Ricardo Belmont reveló este lunes que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, le ofreció en una reunión el último domingo ser presidente del Consejo de Ministros en un eventual Gobierno a su cargo.

Este hecho ocurre tras el cuestionamiento de Pedro Castillo, de repartijas ministeriales antes de ganar las elecciones del 6 de junio, en la segunda vuelta.

A través de un video en su cuenta de Facebook, Belmont Cassinelli indicó que le agradeció el “gesto” al candidato presidencial y explicó que pese a su inicial negativa este le ha pedido “que lo piense”.

“[Pedro Castillo] me preguntó y me dijo, ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del Gobierno, por ejemplo, un ministerio o la Presidencia del Consejo de Ministros?’”, relató el exburgomaestre.

“Yo le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el Movimiento Obras tenía que saberlo y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones, le expliqué las razones, lo comprendió y me dijo que lo piense”, agregó.

Belmont explicó que acudió a dicha cita invitado por el propio candidato presidencial e indicó que en la conversación que sostuvo con Castillo le contó su experiencia en la Municipalidad de Lima.

“Recibí una llamada del señor Pedro Castillo para invitarme a conversar a sus oficinas en la calle Colón y realmente me pareció importante ir a conversar con él, accedí a la invitación y les cuento porque quería ver qué decían los medios sobre el particular”, manifestó.

“Empezó con una conversación muy sincera, en el diálogo me habló sobre su vida, sobre sus luchas, sobre lo que había pasado y yo le conté también a raíz de que la conversación fluía en esa dirección, sobre mi experiencia como alcalde de Lima, en los medios de comunicación, sobre la Constitución que fue el tema central de la conversación”, detalló.

Ricardo Belmont revela que Pedro Castillo le ofreció ser primer ministro en un eventual Gobierno