El 8 de junio del presente año se realizará consulta popular de revocatoria de autoridades regionales y municipales en las cuatro circunscripciones del país donde los promotores de este proceso cumplieron con los requisitos previstos en la ley, entre ellos el número de firmas de adherentes verificados, equivalente al 25% de los electores de la circunscripción electoral.

Se trata de los distritos de Boquerón en la provincia de Padre Abad (Ucayali), Huayana en la provincia de Andahuayas (Apurímac), Huamalí en la provincia de Jauja (Junín) y Julcamarca en la provincia de Angaraes (Huancavelica).

El Subgerente de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Miguel Ángel Roa Quintana, explicó que las solicitudes de revocatoria para los cuatros distritos mencionados ya fueron aprobadas por ONPE y solo se espera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la convocatoria correspondiente.

“Ellos (los promotores) han cumplido todos los trámites que establece la norma, han presentado el mínimo de firmas requeridas por ley, en algunos casos más firmas de las necesarias. Y definitivamente sí, en estas cuatro circunscripciones se va a llevar a cabo la consulta popular de revocatoria el segundo domingo de junio”, afirmó el funcionario a la Agencia Andina.

Detalló que desde el 3 de junio hasta el 26 de setiembre del 2024, la ONPE recibió un total de 1, 025 solicitudes para expedición de kits electorales. De ese número, el organismo electoral aprobó 890.

“Es decir, se entregó ese número de kits electorales para que se proceda luego a iniciar la recolección de firmas con miras a presentarlas posteriormente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para su validación”, dijo Roa Quintana.

De esas 890 que solicitudes declaradas expeditas para iniciar el proceso de recolección de firmas, al final solo 90 se presentaron a Reniec para que se verifique si habían alcanzado el mínimo de rúbricas que la ley establece, que es el 25% del total de lectores de la circuncisión a la cual correspondía la solicitud de revocatoria.

El Subgerente de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la ONPE remarca que solo 90 llegaron a la etapa de validación de firmas y al final solo cuatro solicitudes (de los distritos mencionados) quedaron aptas para proseguir con el proceso de revocatoria.

“Cuando se llega finalmente a consulta popular generalmente se revoca entre 20 a 30% del total de autoridades (...) si aplicamos esta estadística en el presente caso estaríamos hablando de una autoridad revocada, exagerando dos, si nos atenemos a la estadística; pero esto podría cambiar porque va a depender definitivamente del elector”, sostuvo.

Roa Quintana indicó también que no basta convocar a un proceso de consulta popular, sino que es necesario que asista por lo menos el 50% del electorado registrado en dicha jurisdicción y que voten por lo menos la mitad más uno a favor de revocar a la autoridad.

Distrito pequeños y con pocos electores

El Subgerente de Atención al Ciudadano y Trámite Documentario de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señala que los cuatro distritos donde se convocará a consulta popular son pequeños y tienen pocos electores, lo que facilita la recolección de firmas para impulsar la salida de su autoridad.

Detalló que en el país existen distritos con mil electores, donde presentar 250 firmas de adherentes no es difícil, a diferencia de Lima Metropolitana que requiere de aproximadamente dos millones de firmas. Al respecto indicó que los promotores de la revocatoria del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, no consiguieron el número mínimo legal de rúbricas y no llegaron a la etapa de validación en el Reniec.

El próximo 10 de marzo, el JNE convocará a la consulta popular de revocatoria de las autoridades regionales y municipales, en cumplimiento del cronograma electoral.

