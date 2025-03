La Junta de Portavoces del Congreso sesionará hoy, a partir de las 3:00 p.m., para evaluar el pedido del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien exigió presentarse ante el Pleno antes del debate y votación de las cuatro mociones de censura que pesan en su contra, programado para este viernes.

Al respecto, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se mostró en contra de dicha solicitud al recordar que eso no está contemplado en el reglamento de la institución.

“No corresponde porque no no está contemplado en el reglamento del Congreso. Entonces, si no está dispuesto no tendríamos por qué hacerlo (permitir que Santiváñez se presente en el Pleno)”, dijo a la prensa.

En ese sentido, indicó que el titular del Interior tiene otros medios para hacer de conocimiento público sus “logros”, tal como tiene previsto.

“Podríamos crear un precedente. Cada vez que un ministro esté a punto de ser censurado quiera venir a defenderse, creo que no es lo reglamentario. Si el señor Santiváñez quiere dar a conocer algo a la ciudadanía, tiene todos los medios para hacerlo desde su institución”, aseveró Muñante.

Fuerza Popular también rechaza pedido

En la víspera, el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría, también se mostró en contra de autorizar la solicitud del ministro.

“No debería (presentarse) porque ya tuvo el tiempo suficiente. Desde Fuerza Popular no vamos a cambiar nuestra postura. Creo que lo que hay que ver ahora es lo que sigue, que debe ser impulsar también un sistema integral de justicia”, indicó el último martes a Canal N.

A su juicio, el Gobierno, en un acto de entendimiento, debería solicitar su carta de renuncia.

" Sería una reacción acertada que el ministro ya no afronta la votación (de su censura)“, dijo tras precisar que está completamente claro que finalmente prosperará los votos a favor de que Santiváñez sea destituido en el cargo.