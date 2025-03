Diversas bancadas del Congreso de la República han mostrado interés en impulsar la moción de censura contra el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez ante los diversos cuestionamientos de su gestión tras el alza de criminalidad en el Perú, sobre todo en los últimos meses.

El caso que abrió este debate y la “necesidad” de presentar esta moción fue el asesinato de Paul Flores, cantante de la agrupación Armonía 10, quien el último domingo perdió la vida en manos de sicarios.

Desde el Congreso se han presentado hasta ahora tres mociones de censura contra Juan José Santiváñez, sin embargo la congresista Adriana Tudela, integrante de la bancada Avanza País puso en duda que finalmente se consigan los votos necesarios para alcanzar su salida.

Para censurar a un ministro se requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso, es decir la adhesión de 66 congresistas.

“Tengo mis dudas a que se consigan los votos necesarios para la censura. Veo que hay grupos dentro del Congreso que consideran que cambiando de ministro no se soluciona el problema. Ya ha transcurrido un año y es momento de poner a otra persona”, expresó la legisladora en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Agregó que el ministro debió ser censurado antes y se debió apoyar desde un inicio la moción de censura impulsada por Susel Paredes.

“Es evidente que estos estados de emergencia no están dando resultados. El propio ministro indicó que: ‘si en 60 días no había un resultado concretos iba a renunciar’, cosa que no ha pasado hasta ahora. No solo es prueba de la ineficiencia de su gestión sino que además no es capaz de cumplir con sus propias palabras”, cuestionó Tudela.

Mociones de censura contra Santiváñez

Primera moción

La primera moción llegó motivada por la legisladora del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, luego de presentar este lunes ante mesa de partes del Congreso la moción de censura contra el ministro del Interior.

El último domingo, la legisladora pudo reunir la última firma que le faltaba para presentar oficialmente dicho documento. Esto se logró gracias a la intervención de la integrante de Alianza para el Progreso (APP), Lady Camones, quien colocó su rúbrica en la moción, que desde hace semanas estaba detenida debido a la falta de apoyo en el Congreso.

El texto cuenta con 37 firmas de respaldo y demanda la salida de Santiváñez ante la ausencia de medidas concretas y planes estratégicos inmediatos para enfrentar la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el país.

Tras el asesinato de Flores, muchos peruanos pidieron por redes sociales la dimisión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Segunda moción

En paralelo, el legislador de Renovación Popular (RP), Diego Bazán, presentó una segunda moción de censura contra Santiváñez, que contaría con la firma de 35 congresistas.

A través de sus redes sociales, Bazán explicó que el documento en mención se elaboró el pasado 19 de febrero, fecha en la que su bancada evaluó los resultados de las medidas adoptadas por el titular del Interior.

“¿Cómo íbamos entonces (en esa fecha)? Aumento de homicidios, ineficacia del estado de emergencia y atentado al Ministerio Público. ¿Qué ha cambiado a hoy? Nada, o mejor dicho, ha empeorado. No hay autoridad que se ponga en frente de los criminales. Si bien esto no es una solución, le da la oportunidad al Gobierno de corregir acciones y endurecer su política contra la criminalidad”, añadió.

Tercera moción

En horas de la tarde de este lunes, el congresista Jaime Quito presentó moción de censura contra ministro Santiváñez por “falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo”. Esto con referencia a los diversos casos de sicariato, extorsión, delincuencia y más delitos que van en aumento en el país.

Cabe mencionar que Paredes reiteró a sus colegas que apoyen la moción de censura contra Santiváñez ante los serios delitos que afectan a diversos sectores del Perú y que está poniendo en riesgo la vida e integridad de la población.

Además, se precisa que, según las cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), se reportaron 79 homicidios en los primeros 17 días de este año y que Lima es la región con el mayor número de asesinatos.

Ante esta situación, en diversas regiones del país se ha declarado el estado de emergencia a fin de contener la violencia y criminalidad que azota el Perú, aunque, según refiere algunas autoridades nacionales, “los resultados no han sido los esperados”.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular exige la renuncia de Santiváñez o presentará moción de censura

TE PUEDE INTERESAR: