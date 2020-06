El portal de investigación Ojo Público reveló que al menos dos estudios de abogados, presuntamente implicados en el caso Lava Jato, fueron beneficiados con créditos del programa “Reactiva Perú” del Ministerio de Economía (MEF).

En Ideeleradio, José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, mostró su rechazo y calificó de “escándalo” los préstamos a estas empresas. El letrado pidió la pronta intervención de la Procuraduría ad hoc en estos hechos.

Gestión conversó en exclusiva con la procuradora Silvana Carrión, quien adelantó las primeras acciones de la defensa del Estado en este caso.

¿La Procuraduría ad hoc intervendrá en los créditos otorgados a los estudios Rebaza, Alcázar & De Las Casas y Horacio Cánepa?

Sí, estamos evaluando la situación y también estudiando las normas de “Reactiva Perú”. Es necesario estudiarlas para ver el tema de las exclusiones a esos créditos. Lo primero que haremos es enviar una comunicación al MEF para preguntar si es correcto que estas empresas fueron beneficiadas. Y segundo, queremos saber cuál es el procedimiento que han usado para la verificación de quiénes son los beneficiados, o si ellos han instruido a los bancos a efectos de que hagan esta verificación. Pues se entiende que los bancos hacen una primera verificación y ellos son los que deciden quién es elegible para dar el crédito y quién no.

Es decir, el MEF debe informar y aclarar primero qué empresas fueron las beneficiadas…

Sí, porque a nuestro entendimiento de lo que hemos revisado, hay una ley del programa “Reactiva Perú” sobre acceso a los créditos y hay otra ley que crea el programa de garantías para garantizar estos créditos. Parece que son como dos momentos. Entonces queremos que el MEF nos explique este procedimiento y en qué momento están. No sabemos si estos créditos ya están garantizados por el Estado. Eso es lo que nos preocupa.

¿En la norma de “Reactiva Perú” no hay ninguna exclusión para empresas investigadas por la Fiscalía o que se acogieron a la colaboración eficaz?

Hemos verificado en las normas que sí hay exclusiones claras. No en la ley de “Reactiva Perú”, pero sí en el Decreto Legislativo (DL) que crea el programa de garantías y ahí se establecen básicamente cuáles son los créditos que no son elegibles para el programa. Ahí se señala que las empresas sometidas a la Ley 30737, es decir, las colaboradoras eficaces; además las empresas que están comprendidas en alguna investigación por delito de corrupción o conexo, o cuyos representantes de estas empresas están siendo investigados por estos delitos. Entonces hay cuatro exclusiones que están incorporadas en el programa de garantía de los créditos, pero además que este DL por ampliación modifica el DL del programa “Reactiva Perú” y dice que estas mismas exclusiones aplican para el programa. Ahí no sabemos cómo están haciendo las exclusiones.

Por ejemplo, Horacio Cánepa es investigado en el caso Arbitrajes…

Sí. Y según información pública, su estudio de abogados, o sea una empresa, ha recibido los créditos. Si el señor Cánepa es un investigado y su empresa recibió créditos, entonces él está dentro de la norma para no recibir los créditos. No sabemos cuál ha sido ahí el procedimiento de verificación de los bancos para entregar estos créditos si había exclusiones en la norma.

El fiscal José Domingo Pérez cuestionó que empresas que habrían delinquido al Estado, hoy reciben millonarios préstamos del Estado…

Claro, o por lo menos se encuentran en un proceso de investigación por graves delitos y con la posibilidad de ser encontradas responsables penalmente. Además, en el caso del señor Cánepa es público que sometió a un proceso de colaboración que aún no concluye en el cual ha reconocido ilícitos. Formalmente, él es una persona investigada y su empresa obtuvo créditos, entonces está dentro de la exclusión. No puede ser que se les esté investigado por delitos de corrupción en agravio del Estado y el Estado no debe garantizar créditos que obtienen el sistema financiero. No está bien eso.

Es posible que el Ejecutivo no haya contado con la información necesaria sobre empresas involucradas en presuntos casos de corrupción ¿Ustedes están dispuestos a mandarle la nómina de todas las personas jurídicas y naturales investigadas en el caso Lava Jato?

Estamos dispuestos a colaborar con cualquier información que pueda ayudar. Podemos enviar la información de todas las empresas investigadas, así como la lista de todos los representantes de las mismas involucrados en el caso Lava Jato. Asimismo, podemos enviar información sobre empresas que no han sido mencionadas o que de alguna manera están vinculadas a los proyectos que se investigan. Nos ponemos a disposición del MEF y del programa “Reactiva Perú”.

¿Cuándo enviarán este oficio al MEF?

Hoy a más tardar. Lo estamos terminando de elaborar para tener una respuesta adecuada. Luego de tener una réplica, Procuraduría evaluará las acciones que va tomar.

¿Qué tipo de medida podría tomar la Procuraduría?

Por ejemplo, si el crédito ha sido otorgado, pero no fue garantizado aún, entonces, finalmente, el Estado puede no garantizarlo por estar dentro de las exclusiones. Se quedará como un crédito común y corriente que cualquier persona pide a un banco. Bajo las reglas que pone el banco de manera comercial, como ellos se manejan. Ya no entrará la garantía estatal. Por eso es necesario que la Procuraduría conozca en qué estadía están los créditos.