El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, habló sobre la posibilidad de postularse a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026. El burgomaestre, quien fue candidato en las elecciones de 2021, afirmó que en diciembre próximo decidirá si se une a la contienda por la presidencia.

“Voy a tener tres años en diciembre. Este es un tema que si lo haces en serio, como si me lo he tomado, como todo lo que he hecho en mi vida, bastante en serio, porque está en juego la felicidad de mucha gente”, declaró en entrevista con el streamer ‘El Zeein’.

“Está en mis manos que mucha gente coma, que mucha gente tenga agua y seguridad ciudadana; siendo no mi obligación. Eso hacerlo en Perú, y lo estoy haciendo. Si tomo la decisión, te voy a dar la primicia, pero eso va a ser en diciembre [sic]”, agregó.

Como se recuerda, en un evento reciente, el burgomaestre de Lima aclaró que aún no ha decidido si se presentará como candidato, ya que está enfocado en cumplir con las responsabilidades de su actual gestión. Sin embargo, no le desagrada la idea.

“Tengo mucho trabajo en estos meses. En su momento pensaré si hay una necesidad de ser presidente, si es así, la tomaré también”, expresó.

La Municipalidad de Lima fue galardonada en Nueva York

En Nueva York, el alcalde Rafael López Aliaga recibió el premio a la mejor colocación de bonos 2024, otorgado por la revista LatinFinance.

La Municipalidad de Lima recibió la distinción luego de una evaluación de los mercados de capital de la región, gracias a la emisión de bonos internacionales por 1,200 millones de soles.

El alcalde de la capital recibió el premio durante la Cena Anual LatinFinance Capital Markets y la Cumbre de Mercados de Capitales de América Latina.

