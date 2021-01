La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio) señaló que la bancada Podemos Perú tiene una clara vocación “desestabilizadora y golpista”, tras haber indicado que promoverán una moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento en el mes de febrero.

“Creo que a todos nos queda claro que hay bancadas como Podemos con una clara vocación desestabilizadora, creo que golpista, y eso ha quedado clarísimo desde que iniciamos este Congreso. Eso creo que queda absolutamente verificado en las acciones que ellos han generado. Nunca tienen razón suficiente pero siempre están promoviendo la desestabilización del Congreso”, declaró a Canal N.

Vásquez respondió así a declaraciones que emitieron congresistas de Podemos Perú, como Cecilia García y el vocero de la bancada, Arón Espinoza, que en los últimos días han asegurado que promoverán una moción de censura contra la mesa que actualmente preside Mirtha Vásquez en febrero, luego de la semana de representación y cuando vuelva a sesionar el pleno.

Mirtha Vásquez respondió sobre la censura que está trabajando Podemos Perú.

La titular del Poder Legislativo señaló, sin embargo, que confía que el resto de las bancadas no respaldarán iniciativas de censura ya que son conscientes que no se puede generar desestabilización y que la Mesa Directiva ha buscado actuar de manera democrática desde que asumió el cargo en noviembre.

“Nunca hay que descartar una posibilidad, la censura es un tema posible legalmente. Sin embargo, creo que la mayoría de bancadas está valorando todo el esfuerzo que estamos haciendo estos meses para sacar delante el Parlamento. Hemos sido lo más democráticos posibles [...] Confío que eso hará pensar que no cabe de ninguna manera una censura, una desestabilización cuando estamos caminando ordenadamente”, comentó.

“Hay que empezar a denunciar fuertemente estas actitudes de una bancada que, además no hay que perder de vista, más de la mitad están en campaña política y siempre necesitan estas estrategias para mantenerse vigentes y seguramente generar titulares que les permitan estas en la palestra para ganar votos”, recordó la titular del Congreso, actitud que calificó como “irresponsable e inmoral” en medio de la crisis del coronavirus.

En ese sentido, dijo que está considerando llevar a la Comisión de Ética a congresistas como García y Espinoza. A la primera, por haber calificado como “asesinos” a la Mesa Directiva y al segundo por acusarla de haberlo llamado “falsificador de firmas”.

“[¿Está determinada en denunciarlos ante Ética?] Lo estoy considerando. Me parece que todavía los señores tienen la posibilidad de retractarse. Este señor (Arón Espinoza) me acusa de haberle dicho falsificador de firmas, lo que me parece una acusación absolutamente absurda. Me atribuye algo de la Junta de Portavoces, pues tenemos a todos los portavoces de testigos y creo que se puede dilucidar”, indicó.