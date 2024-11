Noemí Alvarado extrabajadora de la empresa Frigoinca, propiedad de Nilo Burga, reveló más detalles de cómo este empresario habría jugado con la vida y salud de cientos de estudiantes del programa Qaliwarma, entregando no solo carne de caballo envasada, sino conservas de comida en pésimas condiciones sanitarias.

De acuerdo al dominical Cuarto Poder y al testimonio de Alvarado, se habría encontrado dentro de las latas de conservas que contenían carne de pollo y menudencias con heces de roedores.

“Me llamó la señora Ruth, del nivel de secundaria; menciona que en una conserva de pollo, mientras cocinaban, encontraron algo negro, similar a heces, posiblemente de rata, adherido ahí. Comentó, además, que algunos padres llevaron estas conservas a sus casas”, reveló.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía anticorrupción inicia investigaciones en Qali Warma

Como se sabe, las conservas de la marca “Don Simón” ni siquiera cumplían con el peso reglamentario indicado en las etiquetas, según Noemí Alvarado, los registros fílmicos evidencian que la mayoría de las latas no alcanzaban la cantidad declarada.

“Mira, aquí hay más quejas de los clientes. El producto debía pesar 103 gramos, pero solo llegaba con 89 gramos”, manifestó.

“En la conserva de pollo, se le echa soya, proteína, ácido cítrico, no está permitida en rotulado, pero ellos lo meten para bajar costos y el peso no es, el peso es de 102 gramos y a veces mandaban 95, 85, nunca nadaban el peso exacto”, contó Noemí a Cuarto Poder.

De acuerdo a las evidencias, en la conserva de carne de pollo de la marca “Don Simón”, del proveedor consorcio San Expedito, se detectaron manchas negras en los trozos de carne y se recomendó tomar medidas inmediatas, como evitar su liberación, distribución y consumo.

En total, más de 20 regiones fueron alertadas. Sin embargo, poco tiempo después, las conservas de “Don Simón” continuaron distribuyéndose en los colegios del país. Esto refleja la misma facilidad con la que durante años han asegurado millonarios contratos con el estado.

Durante el 2024, la empresa, en consorcio con otras del mismo sector, consiguió cerca de 100 millones de soles en contratos y adendas en las regiones de Áncash, Ayacucho, Ica y Madre de Dios.

¿Quién es Nilo Burga?

Según Noemí Alvarado, Nilo Burga sería quien daba las órdenes y lideraba esta estructura criminal, mientras que su hijo, Michael Burga Farro, ocupaba el segundo puesto en el mando.

“Michael era mi jefe directo; él solo seguía las instrucciones de su papá. A veces discutía con él y le decía: no, puede haber niños que se intoxiquen o que les caiga mal. Pero su padre respondía: ¿a ti qué te importa? ¿Acaso es tu hijo?”

LEA TAMBIÉN: Minsa acepta renuncia del director general de Digesa y remueve a cinco funcionarios

Por otro lado, contó que Delia Zavaleta Garay es una pieza fundamental. “Ella es la representante legal. Ella sabe todos los manejos porque ella paga a todos. Michael Burga y Nilo Burga, ellos dan la orden y ella es la que paga a todos los funcionarios, a todas las personas”.

“Cuando había un producto que decía no liberación, no distribución, no consumo, ellos mandaban a recoger ese producto, lo llevaban a Pacanga. Le borraban la fecha y lo volvían a codificar y lo hacían otro lote”, sostuvo.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.