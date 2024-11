Noemi Alvarado Llanos es una testigo en el caso de presunta corrupción en el programa de asistencia alimentaria escolar Qaliwarma. Según sostiene, contaría con pruebas que revelan cómo se pagaban las presuntas coimas a trabajadores para que oculten el mal estado en el que se encontrarían la carne, el pollo y demás productos cárnicos.

Según su relato, estos productos pertenecen a la empresa ‘Frigoinca’ propiedad de Nilo Burga, quien al repartir estos productos habría provocado la intoxicación de niños del colegio Gamaliel Churata, en Cabana, Puno, en marzo pasado.

“Temo por mi vida. Mi abogado no sabe que estoy aquí. El señor Nilo Burga ya me está mandando a buscar, en el mercado me dicen que me está buscando, y él me va a silenciar. Lo conozco hasta donde es capaz, conozco lo malo que es”, sostuvo a Cuarto Poder.

De acuerdo al Alvarado, las intoxicaciones ocurrían constantemente en los colegios y eran parte del millón y medio de latas que se repartían en las escuelas de La Libertad, Áncash, Huánuco, San Martín, Amazonas, Cajamarca y Lambayeque.

Además, dio a conocer que posee conversaciones que demuestran cómo ‘Frigoinca’ solucionaba el problema con dinero y cómo silenciaba a más de un empleado de Qaliwarma y Digesa. Sin embargo, hoy la trabajadora de esta empresa que fabrica conservas decidió hablar.

“El señor Nilo Burga me dice para vender a la empresa “Nutri sabor” la carne molida, él me dio una empresa que se llama “food mix”. Entonces, empecé a vender la carne de res al señor Josias. La carne se traía de la provincia de Huancayo. Se molía y se vendía a la empresa de Ventanilla, del señor Josías, diciendo que era de res, pero era de caballo”, manifestó.

Más incidencias de Qaliwarma

Según las declaraciones de Alvarado, sostuvo que existen más de 200 incidencias referidas a calidad del producto. Es la autoridad sanitaria la que dictamina. Si este producto, una vez que el programa alerta, es apto o no apto para consumo.

La carne de pollo que se repartía en Qali Warma también presentaría compuestos que no se ajustan a lo requerido por el programa, con el fin de abaratar costos, según la testigo.

“Por ejemplo, a la carne de res echarle más soya para que baje costo, echarle una sustancia, un aditivo para que pueda cuajar y pesar más. Hay actas firmadas para que baje la calidad del producto. Quería ganar más plata, vender más productos. Si Qali Warma pedía 160 mil cajas, él quería vender esas 160 mil”, manifestó al dominical.

Director de Qaliwarma

Según el director de Qali Warma Pedro Ripalda, aseguró que dará toda la información para que esto se esclarezca en el menor tiempo posible.

“Son situaciones de personas inescrupulosas que generan este tipo de situaciones, no es el programa. Asumimos responsabilidad y tomamos medidas correctivas, pero, son 6 trabajadores que han sido separados de manera inmediata de más de 3 mil trabajadores. Distribuimos más 157 mil toneladas de alimentos, estamos en más de 65 mil colegios, llegamos a todo el territorio nacional, es una operación compleja de alto riesgo”, sostuvo.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.