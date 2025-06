La aprobación del proyecto de ley que permite a los congresistas realizar campaña electoral o proselitismo político sería una medida que otorga ventajas injustas, advirtió Flor Pablo, congresista no agrupada.

Durante el programa Cuentas Claras de Canal N, la legisladora indicó que esta propuesta debió haberse realizado en concordancia con la igualdad de participación de otros candidatos que no se encuentran en el Congreso.

“Está todavía en dictamen y creo que genera pues una ventaja que no es justa. Yo creo que en un proceso electoral hay que buscar que las reglas se equiparen. La gente que está haciendo campaña no está en el Congreso, no tiene la exposición mediática, no tiene los recursos. Creo que este dictamen debió haberse revisado ponderando la igualdad de la participación también de los otros candidatos”, indicó la parlamentaria.

Tras ser consultada sobre si esta medida genera el uso inadecuado de recursos públicos, Flor Pablo indicó que hay “un gran vació” que genera desconfianza.

“Ese es el gran vacío. O sea “te abre la cancha” y no dice absolutamente nada sobre la semana de representación. Yo creo que cuando llegue la discusión al pleno, en realidad lo que creo que hay que hacer es plantearla, por lo menos en mi caso, plantear que esta es una situación que genera desventaja y no solo eso, sino genera mayor desconfianza”, precisó.

Viaje de la presidenta Dina Boluarte

Finalmente, calificó de “falta de visión” el viaje de la presidenta Dina Boluarte hacia Francia en un contexto donde el país tiene otras urgencias.

“Es una falta de visión, que ya lo hemos visto, de cuáles son las prioridades, cuál es la situación país. Más allá de la importancia del evento que va a haber en Francia y que seguramente en otro contexto podría ir un presidente. Pero en este momento, ¿cuál es la urgencia del país? Acabamos de salir de una crisis de gabinete. No sé si sabe la presidenta de la República que su gabinete estaba en crisis, que ha tenido que cambiarlo y que lo que va a hacer es ir a pedir la confianza el día 12”, puntualizó.