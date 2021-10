El ministro de la Producción, José Incio, pidió al Congreso de la República que actúe con madurez política y sin perturbar la labor del Ejecutivo, ante el pedido del voto de confianza que solicitará el Gabinete que integra al pleno este lunes 25 de octubre.

“Cada uno de los ministros estamos abocados al trabajo que tenemos en cada cartera. De mi parte, estoy 24 horas al día porque hay muchas actividades que realizar, muchos problemas que atender. El país no se puede detener”, comentó este sábado a RPP.

“Obviamente, tenemos que respetar las decisiones en cada instancia política y en su momento espero que haya la madurez política suficiente para tomar las decisiones que beneficien al país y que no perturben, obstaculicen la labor que estamos realizando porque el país está por encima de todo”, añadió.

Este lunes 25, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, acudirá en compañía del resto del Gabinete a pedir el voto de confianza que corresponde dentro del plazo de los primeros 30 días luego de asumir el cargo.

Incio Sánchez descartó tener conocimiento sobre algún cambio en la designación de ministros, a pesar de que hay críticas por parte de algunas bancadas de oposición contra ministros como Luis Barranzuela, del Interior, o Carlos Gallardo, de Educación.

“Que yo sepa, no (hay cambios antes del lunes). Si hubiera, esa decisión es del presidente (Pedro Castillo) y él lo comunicará, seguramente”, manifestó.

Incio sobre Acción Popular

El ministro, que es militante del partido Acción Popular, respondió los pedidos por parte de algunos miembros de la bancada parlamentaria para que sea expulsado de la agrupación política por haber aceptado el cargo dentro del Gabinete.

“Lamento que haya manifestaciones de esa naturaleza. Me parece que tal vez hubo una información que no tomaron conocimiento oportunamente [...] Yo previamente sí presenté mi carta solicitando se me suspenda la militancia del partido”, recordó.

El titular del sector Producción señaló que no hay órganos funcionando dentro del partido Acción Popular por el retraso en sus elecciones internas.

“Yo presenté mi carta y era una decisión, todos los militantes de una agrupación política tenemos derecho a decidir. No tengo más que la obligación de comunicar. Pero si los órganos del partido, obviamente si se ponen en funcionamiento, tomaran una decisión, la respetaré”, aseguró.