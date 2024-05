La Procuraduría General del Estado, PGE, anunció que está recopilando datos sobre la denuncia periodística relacionada con un posible seguimiento al contralor Nelson Shack.

El procurador general del Estado, Javier Pacheco, dijo que - además de revisar la información periodística- verificaron el informe de seguridad de la Contraloría General de la República. “El informe da cuenta que por inmediaciones del domicilio del contralor se detectaron acciones irregulares por el personal policial, en vehículos aparentemente de propiedad del Estado”.

“Uso y abuso de recursos humanos, personal, y vehículos a cargo de una empresa de un su gerente en la Dini”, mencionó.

El contralor Nelson Shack. (Foto: Contraloría General)

Pacheco precisa que los hechos versan en qué estos actos se habrían dado en respuesta cuando el contralor empezó a hacer un trabajo de informe vinculado a un caso que se denominó: las amigas del premier.

“Hay que determinar si efectivamente solo es el DINI (...) Nosotros hemos alcanzado 15 elementos de convicción y se han pedido otras acciones que estarán a cargo del Fiscal de la Nación cuando inicie la investigación”, detalló.

Además del expremier, Alberto Otárola, la Procuraduría ha denunciado a Roger Arista Perea.

Al ser consultado sobre cuántos delitos habría cometido el ex presidente del Consejo de Ministros, Pacheco dijo que son tres. “Sin definir su participación, omisión de denuncia, peculado de uso y concusión”.

“De acuerdo al Código Penal estamos hablando de 12 años de cárcel, de pena privativa de la libertad, sumando los delitos”, dijo en entrevista a Canal N.

“Una vez que se identifique el hecho se va a determinar el perjuicio y el daño, patrimonial y extrapatrimonial”, precisó.

Agregó que están evaluando ampliar el pedido a la Fiscalía para que se incluya el reglaje denunciado por el exoficial Jorge Angulo.

Alberto Fujimori

El procurador Pacheco también se refirió sobre la pensión que solicitó el expresidente Alberto Fujimori.

Y es que, cabe señalar que Fujimori no cuenta con la pensión vitalicia, como los otros ex jefes de Estado. “El expresidente no goza de la pensión de cesantía otorgada por el Congreso; el derecho de esa ley queda en suspenso cuando el Congreso formula una acusación constitucional, salvo que esta sea declarada inocente y él no ha sido declarado como inocente, se declaró un indulto (...) No es inocente, se le ha perdonado”.

En ese sentido, dijo que no procede la pensión, pago de gasolina y seguridad.

