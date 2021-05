Los candidatos presidenciales por Perú Libre, Pedro Castillo y por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, suscribieron hoy la “Proclama Ciudadana, juramento por la democracia”, que contempla doce compromisos de respeto a la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos.

La ceremonia inició al promediar la 11:20 de la mañana bajo la dirección del cardenal Pedro Barreto y luego que ambos aspirantes al sillón presidencial ingresaran al auditorio principal del Colegio Médico y chocaran puños.

En sus palabras de inicio, el cardenal Barreto señaló que la política “une e integra a los ciudadanos, no los divide ni enfrenta”.

“Por eso necesitamos recuperar el derecho y el deber de la ciudadanía de regenerar la buena política, con los que la ejercen por mandato de la nación. Esta es la única forma de superar los graves y urgentes retos que el Perú enfrente hoy al cumplir 200 años de vida independiente”, indicó.

Pedro Castillo fue el primero en suscribir el compromiso. En sus palabras solicitó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia por el COVID-19 a nivel nacional y en el mundo.

“La sangre derramada de un pueblo jamás será olvidada. Cuando un peruano en la lucha muere, nunca muere”, dijo, para proceder a leer cada uno de los puntos que forman parte de la Proclama Ciudadana.

“Permítanme dar lectura a este juramento, que lo hago de todo corazón, yo sí juro de todo corazón por la verdadera democracia y por la igualdad de derechos y oportunidades para el pueblo peruano sin ninguna discriminación y ningún privilegio”, refirió.

A su turno, Keiko Fujimori hizo mención al periodo que cumplió prisión preventiva en el marco del caso Lava Jato. Posteriormente, firmó el documento.

“A mí me tocó en tres oportunidades vivir momentos dolorosos y difíciles y en el último tramo de mi injusta prisión preventiva llegó la pandemia. Es en el medio de las noches, de esa soledad, que retumbaban la voces de mis hijas preocupadas por ellas y por mí, angustiadas para que mi salud no se resquebrajara. En el miedo de esta situación [es] que le pido a Dios y juro ante él que si me permitía regresar al lado de mi familia, enmendaría mis errores”, manifestó.

-Proclama-

El documento plantea que tanto Castillo como Fujimori se comprometan con la agenda urgente del país y con la “defensa de la democracia”. Asimismo, pone énfasis en “vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica” y con la aplicación de la vacunación universal contra el coronavirus (COVID-19).

Propone también que cualquier cambio y/o reforma de la Constitución Política se haga a través de “los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de derecho”.

Entre otros puntos, plantea la promoción de una educación de calidad con equidad e inclusión, fortalecer la Sunedu, respetar la libertad de expresión, la libre expresión de sindicatos y gremios, promover la lucha contra la corrupción y no interferir en la labor de la fiscalía, policía, procuraduría y Contraloría.

Estos son los 12 puntos de Proclama Ciudadana:

QUE JURE poner en marcha en forma inmediata los máximos esfuerzos del Estado y otros existentes en el país para vencer la pandemia mediante estrategias eficaces con base científica para la prevención del contagio, la aplicación de tratamientos y la vacunación universal desarrollando el mayor empeño para enfrentar la trágica situación de pobreza y hambre causada por la pandemia. QUE JURE respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos de todos los habitantes de la República, lo que implica respetar los derechos de sus minorías y los marginados para garantizar una sociedad inclusiva, tolerante y plural. QUE JURE dejar el poder después del 28 de julio de 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección. QUE JURE que cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes y en respeto al Estado de Derecho. QUE JURE respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como respetar y proteger la autonomía de organismos como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú, entre otros. QUE JURE promover una educación de calidad, con equidad e inclusión para nuestros estudiantes, aumentando la igualdad de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo además el trabajo de la SUNEDU. QUE JURE respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa. QUE JURE asegurar la libre asociación en sindicatos, gremios, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales, vecinales y de base, entre otras formas de asociación ciudadana. QUE JURE promover y proteger la lucha contra la corrupción, y no interferir la labor de investigación que realizan los organismos especializados tales como fiscalías, policía, procuradurías y contraloría. Y que será prioritaria la lucha eficaz contra la inseguridad ciudadana, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. QUE JURE respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha firmado, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. QUE JURE promover el bien común con una mejor distribución de ingresos, una mayor eficiencia del gasto e inversión pública y un mayor crecimiento del país estimulando la inversión privada que crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente, capital de nuestro futuro. QUE JURE respetar la institucionalidad meritocracia y no deliberante de las Fuerzas Armadas y Policiales.