El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reafirmaron hoy el compromiso de ambas instituciones, que forman parte del sistema de justicia, en la lucha contra el flagelo de la criminalidad que azota al país.

“Nosotros hicimos un comunicado, a razón de que muchas veces, y que lamentamos eso, las declaraciones de las autoridades e instituciones se desdibujan, se sacan de contexto a veces por algunos medios de comunicación”, según dijo Santiváñez Antúnez.

Señaló que “la comunidad tiene que saber que la comunicación entre Ministerio del interior y el Poder Judicial es coordinada, de trabajo permanente y trabajo arduo. En realidad, todas aquellas manifestaciones que parecieran ser dispares, ajenas, no las son en absoluto; son de absoluta cordialidad y de trabajo permanente”.

Así, reafirmó que el Poder Judicial y el Ministerio Interior vienen desarrollando estrategias de lucha contra la delincuencia y la criminalidad imperantes.

Tras ello, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, saludó las declaraciones del titular del Ministerio de Interior, reconociendo la importancia del rol de esta institución para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“Reconocemos el papel de la Policía y cualquier impase que pudo haber existido, está superado”, afirmó el doctor Arévalo Vela.

Las declaraciones de ambas autoridades fueron dadas en la inauguración de la exposición de archivos y documentos históricos en conmemoración al legado del prócer José Faustino Sánchez Carrión, en el Salón Vidaurre de Palacio de Justicia.

La muestra incluye retratos de ex presidentes de la Corte Suprema, y, de manera virtual, fotografías de acceso a la justicia de las cortes superiores de justicia.

El intercambio de palabras entre Santivañez y Arévalo

La situación del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien se encuentra prófugo de la justicia desde octubre del año pasado luego que el Poder Judicial lo sentenciara a 3 años y 6 meses de prisión por el caso ‘Aeródromo Wanka’, fue el punto de discordia.

El titular del Interior, Juan José Santiváñez, prácticamente responsabilizó al Poder Judicial por la demora en la captura del también exgobernador regional de Junín. Según dijo, dicho poder del Estado demoró en emitir una orden de allanamiento a una vivienda donde habría estado Cerrón, lo que evitó su captura.

“Lo que sostengo y lo que he referido es que la Policía estuvo en el tiempo oportuno y estuvo en el momento ideal. Lo que no tuvo en esa oportunidad fue la una decisión judicial dentro del tiempo que esperábamos, demoró horas y lamentablemente esas horas en tipo operaciones como esta son absolutamente vitales para lograr una captura”, cuestionó.

La respuesta desde el Poder Judicial no se hizo esperar. El titular de dicho poder del Estado, Javier Arévalo Vela, aclaró a Santiváñez que su institución “no captura personas”, por lo que consideró que no se les puede atribuir “la incompetencia de otro sector”.

“Solo digo una cosa. No puede la incompetencia de otro sector atribuírsela a nosotros. Nosotros no capturamos personas, eso quiero que sea claro”, indicó.

En ese sentido, remarcó que el Poder Judicial no puede verse como un obstáculo para la aprehensión de cualquier prófugo de la justicia, tal como sostiene el ministro.

“No lo he escuchado al señor ministro (del Interior). No creo que esa sea una apreciación exacta. El Poder Judicial trabaja y, en todo caso, quien se encarga de las capturas es la Policía, corresponde al sector Interior, pero el Poder Judicial no es obstáculo para la captura de cualquier persona que esté requisitoriada”, apuntó.

“Habría que ver pues, si me dice que una persona estaba en un lugar y no lo pudieron capturar, solo digo eso”, respondió al ser consultado por una presunta incapacidad del Mininter en la captura de Cerrón.

