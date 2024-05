Antonio de la Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), mostró su desacuerdo respecto del proyecto planteado por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, para que los candidatos aprobados en el concurso de selección dicho organismo constitucional autónomo queden habilitados para asumir como miembros titulares. Según dijo, debe respetarse que si las bases del concurso de selección establecen que son siete miembros titulares y siete miembros suplentes.

Asimismo, sostuvo que, si bien la Ley Orgánica de la JNJ puede desarrollarse, no es apropiado que se cambie sin ninguna reflexión.

“Para eso existen las leyes orgánicas, que son las que van a desarrollar y es correcto que una ley orgánica se desarrolle, pero tampoco es apropiado que, dada esta coyuntura, en forma tan violenta y no reflexiva se pretenda hacer un cambio a la ley orgánica”, señaló en RPP.

“Pienso que hay otros mecanismos, el más importante sería que exista una prórroga de los plazos prescripción y de caducidad, que no corran, porque esto ya ha sucedido en la época de la pandemia y podría volver a ocurrir lo mismo. Esperar que la comisión, que se supone el defensor del Pueblo debe estar por convocar, nombre a las personas que nos van a sustituir en enero de 2025 y se mantenga la institucionalidad”, añadió.

En esa línea, consideró “simplón” el proyecto planteado por el defensor del Pueblo, que ya fue aprobado por la Comisión de Constitución del Congreso, pues a su criterio no llega al tema de fondo, respecto de la institucionalidad. Procedimientos pendientes Asimismo, se refirió a los procedimientos que tienen acumulados para resolver. Según explicó, actualmente cuentan con 198 en trámite, de los cuales 154 no podrán ser resueltos, debido a que no cuentan con el quorum tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros titulares de la JNJ, luego de su inhabilitación en el Congreso.

Patricia Benavides

De la Haza indicó que, en el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, existen dos procedimientos disciplinarios y que con las condiciones actuales que afronta la JNJ solo se podrán pronunciar sobre uno.

“En realidad, la señora tiene en este momento dos procedimientos disciplinarios. Uno que es de conocimiento público, que está vinculado a una medida cautelar que se le conoce como el caso Valkiria, que en la vía administrativa tiene su propio procedimiento instructor, pero no podemos sesionar, porque no tenemos el quorum respectivo”, dijo.