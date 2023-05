El presidente de la agrupación política Acción Popular (AP), Mesías Guevara, pidió al congresista José Arriola, “dar un paso al costado” de la política tras ser acusado de un supuesto recorte de salario a sus trabajadores parlamentarios.

Guevara indicó que el militante de su partido debería tomar dicha decisión si es consciente de la falta que habría cometido y que la misma medida debería aplicarse para otros parlamentarios.

“Si realmente este señor tiene conciencia crítica y conciencia moral, él y otro congresistas, al que muchos se les conoce como ‘Los Niños’, deberían dar un paso al costado. No solo del partido, sino también de la política, porque están degradando al Congreso de la República”, dijo en una entrevista con Exitosa.

Pese a la acusación, el presidente de AP señaló que José Arriola no puede ser echado del partido, ya que no cuentan con un Tribunal de Disciplina.

“Tú me vas a decir, y otros periodistas también me pueden preguntar, por qué no se les expulsa. No se les puede expulsar porque, lamentablemente, el partido está metido en una crisis, en un problemón grande en la que no tenemos tribunal de disciplina y no podemos actuar”, dijo.

Como se sabe, un reportaje de Cuarto Poder reveló que el parlamentario le habría recortado el salario a sus trabajadores para hacer supuesta labor social.

Según el programa periodístico, luego de que en marzo se allanó la casa del congresista, se encontraron documentos donde se evidenciaba que los trabajadores de su despacho autorizaron “donar” una parte de sus remuneraciones mensuales de forma voluntaria.

