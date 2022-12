La presidenta Dina Boluarte anunció hoy la recomposición del Gabinete Ministerial en el contexto de las protestas que vienen registrado en varios regiones del país y que han dejado varios fallecidos. La medida se toma a poco más de una semana de iniciado su gobierno.

Dijo que los cambios en el Gabinete Ministerial presidido hasta la fecha por Pedro Angulo busca poner a los ministros conocedores de cada sector y para resolver los problemas del país.

“Quiero anunciar que el Gabinete que conformamos en esos momentos de crisis política ha sido un Gabinete que respondió a esa crisis política. Vamos a recomponer el Gabinete para darle mayor tranquilidad con profesionales a nuestra población peruana”, indicó la jefa de Estado en conferencia de prensa.

“No queremos un gobierno de teorías, no queremos ser un gobierno de palabras, queremos ser un gobierno de acciones concretas, de acciones tangibles, con resultados y los beneficiarios sean nuestras hermanas y nuestros hermanos”, aseguró la jefa de Estado.

En ese sentido, adelantó que esta recomposición se hará “en algunos días más”, con la finalidad de darle “un mejor servicio a la patria”.

El viernes 16 de diciembre, los ministros de Educación y Cultura presentaron sus cartas de renuncia al cargo de manera irrevocable. El motivo de su decisión era la cifra de fallecidos en las violentas movilizaciones.

De otro lado, Boluarte Zegarra pidió hoy al Congreso que reflexione y no busquen pretextos para evitar aprobar el dictamen para el adelanto de las elecciones generales.

Recordó que de iniciativa propia el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para el adelanto de las elecciones, el mismo que ya está en el Parlamento Nacional, que es el que debe definir este nuevo proceso electoral.

“El Congreso debe reflexionar y trabajar de cara al país, el 83 por ciento de la población quiere adelanto de elecciones, entonces no busquen pretextos para no adelantar las elecciones, voten de cara al país, no se escuden detrás de una abstención”, expresó.

Asimismo, refirió que nada se resuelve con su renuncia a la Presidencia de la República, por lo que sostuvo que “estaremos firmes hasta que el Congreso resuelva el adelanto de las elecciones”.