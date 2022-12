A raíz de la crisis que atraviesa el sur del país, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó que se mantendrá en el gobierno y que es el Congreso el que tiene la decisión de escuchar a la población para que se concrete el adelanto de elecciones generales para el 2023 y el recorte del mandato presidencial y parlamentario.

“En ese desprendimiento porque nadie quiere quedarse en el poder presentamos el proyecto de adelanto de elecciones y está en el Congreso. Es el Congreso el que tiene que definir con su votación el adelanto de elecciones. Nosotros ya lo hemos presentado ya está en el Congreso. Y habrán visto ayer la votación en el Congreso, al parecer quieren trabar la posibilidad de adelantar las elecciones ”, enfatizó la jefa de Estado en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.

“El Congreso tiene que reflexionar y trabajar de cara al país. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Entonces señores congresistas no busquen pretextos para no adelantar las elecciones. No se abstengan en el voto, voten directamente de cara al interés del país, no se escuden detrás de una abstención o es blanco o es negro”, agregó.

Boluarte Zegarra agregó además que los conflictos no se resuelven con su renuncia a la presidencia. Insistió en que el Parlamento es el responsable de atender el pedido de adelanto de comicios generales.

“Hay un grupo que dice que Dina renuncie ¿y qué se resuelve con una renuncia mía? Se resuelve el problema, no se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta el Congreso resuelva el adelanto de elecciones y en este tiempo para sacar al Perú a adelante. Hay que pararnos firmes para defender la democracia. Hay que decir no a la violencia”, dijo.

“El Perú no está para venganzas políticas, el Perú está para resolver los problemas y para eso nos han elegido […] Fiscalicen de manera objetiva y representen bien al pueblo que les ha dado la confianza aquel 11 de abril y no los manipulen […] He hecho juramentar a los ministros de Estado para que trabajen de forma honesta sin ningún signo de corrupción porque así lo vamos a hacer porque corrupta no soy. Lo que tengo, lo mucho o lo poco es producto de mi trabajo”, añadió la mandataria.

En otro momento, la presidenta Dina Boluarte volvió a exigir al Congreso debatir lo más pronto el proyecto de ley de adelanto de elecciones.

“ En consecuencia señores del Congreso exijo se reconsidere la votación de adelanto de elecciones. No vengan con pretextos inoficiosos pretendiéndose quedar hasta el 2026. No todos, claro sí. Hay un grupo, por eso digo la abstención es un disfraz. Decidan y que el pueblo los conozca quienes se quieren ir y quienes se quieren quedar. Sean sinceros con el pueblo ”, acotó.

“El 83% de la población está pidiendo adelanto de elecciones. Señores congresistas sin venganzas políticas sin intereses personales no sean ciegos, miren a la población y actúen conforme a la población les está exigiéndoles. Nosotros ya hemos cumplido”, finalizó.

