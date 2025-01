El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, habló sobre la no inclusión de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior (Mininter).

Cabe recordar que Nicanor Boluarte se encuentra prófugo de la justicia desde el 19 de noviembre del 2024, cuando el Poder Judicial le dictó la orden de prisión preventiva por el caso ‘Los waykis en la sombra’.

“Nosotros somos absolutamente respetuosos de la labor de investigación y búsqueda que están haciendo los integrantes de la Policía Nacional del Perú. Para la inclusión en la lista hay una serie de criterios, que estoy seguro se están tomando en cuenta, y si es hasta este momento esa inclusión no se ha producido es porque no concurren los elementos suficientes para que aquello se produzca”, expresó a la prensa tras la sesión del Consejo de Ministros.

El titular de la PCM indicó que no se personaliza la labor que realizan tanto la PNP como el Ministerio del Interior respecto a Nicanor Boluarte, sino también en otros procesados que se encuentran prófugos de la justicia.

“Nosotros no personalizamos esta labor, nosotros entendemos que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior dictan políticas a nivel nacional para que esto se produzca no (por ) una persona en particular, sino de todas las personas que estén en esta condición”, subrayó.

