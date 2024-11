Ha transcurrido una semana desde que el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva en contra del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien es investigado por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, y hasta ahora no ha sido ubicado ni capturado por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Esto, a pesar que desde el propio Gobierno han asegurado que están haciendo todos los esfuerzos para buscar y apresar al hermano de la jefa de Estado.

Al respecto, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, indicó que su patrocinada se encuentra muy “golpeada” por la situación de su familiar.

“Por supuesto que, al ser su hermana y a quien quiere y ama mucho, está bastante golpeada la presidenta. (…) está bastante golpeada, pero confía en la expectativa de la justicia”, dijo a RPP.

En ese sentido, no descartó que los hermanos Boluarte se hayan comunicado en los últimos días, tras el fallo judicial dictado por el juez Richard Concepción Carhuancho. Recalcó que no hay nada de malo en ello, pues no hay una restricción que lo prohíba.

“No lo sé, no sé si entre ellos, seguramente entre ellos han conversado. Son familiares, no tienen ningún tipo de restricción que no les permita una conversación”, apuntó.

Portugal adelantó que si la mandataria es citada por la Fiscalía para que declare en el marco del caso ‘Waykis en la Sombra’, esta no tendría problemas en abstenerse, al recordar que “está en su derecho”.

“Ella podría acogerse a su derecho de abstenerse, no de guardar silencio que reposa solo en los investigados, ella puede abstenerse a declarar dado el vínculo directo que tiene con uno de los investigados. Yo le recomendaría esto”, sostuvo.

Le recomienda a Nicanor Boluarte que no se entregue

En otro momento, el abogado recomendó al familiar de la mandataria seguir como no habido hasta que una sala superior resuelva su recurso de apelación.

“Si Nicanor (Boluarte) me está escuchando, le recomendaría que se conserve en esa condición, así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece del flagelo de ese juez en particular. Me debo al derecho de objeción a conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias, esperemos el recurso de apelación”, acotó.

A su juicio, cada persona está en su derecho a la objeción a conciencia de no acatar fallos judiciales “injustos y arbitrarios”, en referencia a la resolución dictada por Concepción Carhuancho.

“Es un juez que es generoso con el Ministerio Público, que desprecia las garantías y las libertades, que desprecia al ser humano como instituto de libertad, así como las garantías y las libertades lo desprecian a él”, cuestionó.

