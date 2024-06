El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la tutela de derechos presentada por la defensa de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, investigada por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.

“Declarar improcedente la solicitud de tutela de derechos presentada el 26 de febrero de 2024, por la defensa de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, interpuesta en la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización criminal y otros, en agravio del Estado”, se lee en la resolución del juez Juan Carlos Checkley Soria.

El recurso fue presentado por la defensa legal de Benavides al argumentar una presunta vulneración de los derechos de su patrocinada al programarse diligencias paralelas como parte de las investigaciones.

La defensa de Benavides manifestó que no es posible estar presente en todas las diligencias que se realizan en paralelo, por lo que solicitaban que no se realice una nueva diligencia mientras no concluye otra.

Patricia Benavides es sindicada como la presunta líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. Además, es investigada por otros siete presuntos delitos en agravio del Estado, entre los que se encuentran cohecho activo específico, tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.

Cabe recordar que fue destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte de un proceso disciplinario, por interferir en la investigación seguida contra su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas y haber separado de su cargo a la fiscal Bersabeth Revilla Corrales sin la debida motivación y trato degradante.