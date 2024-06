El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria realizó esta mañana la audiencia en la que se evaluó el pedido del Ministerio Público para ampliar por 18 meses más la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo, quien es procesado por el fallido golpe de Estado que intentó perpetrar en diciembre del 2022.

En la audiencia, a cargo del juez Juan Carlos Checkley, el representante de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios explicó que su medida busca asegurar que el exmandatario se someta al proceso mientras esta llega a una sentencia en primera y en segunda instancia.

Además, tiene como finalidad el bloquear un posible riesgo de fuga de parte de Castillo en caso recupere su libertad.

Como se recuerda, la orden de prisión preventiva, por 18 meses, que se impuso al expresidente en diciembre del 2022 vence hoy; sin embargo, este afronta una segunda orden de prisión preventiva, por 36 meses, por casos de pertenencia a una organización criminal y corrupción (casos Puente Tarata, Petroperú y Anguía).

De esta manera, esta segunda orden de prisión preventiva impediría que Castillo abandone el penal de Barbadillo hasta marzo del 2026.

El expresidente es acusado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública y afronta un pedido de 34 años de prisión efectiva por el fallido golpe de Estado del 2022.

En tanto, los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez afrontan una pena de 25 años de cárcel. En el caso del expremier Aníbal Torres, la pena es de 15 años de prisión efectiva.

Niega que piensa fugarse del país

En la audiencia, Castillo defendió nuevamente su inocencia y negó que piense fugarse del país, tal como asevera el Ministerio Público.

“Hoy cumplo 18 meses de prisión preventiva. Solamente en el Perú, no en otro rincón del mundo, primero se le detiene a un presidente y luego se le vaca. Solamente conmigo quieren que no tenga derecho de defensa. Ahora, están diciendo que hay peligro de fuga. Juro por mi patria, mi familia y por los maestros del Perú que jamás se me cruzó por la cabeza y no me fugaré nunca”, dijo.

Para el exmandatario, todas las imputaciones en su contra obedecen a un libreto y afirmó que nunca ha obstaculizado la investigación.

Además, arremetió contra la presidenta Dina Boluarte y el Parlamento.

“Todas las imputaciones que hace la Fiscalía son más falsas que la pestaña y nariz de la ‘pinocha’ que está en Palacio avalada por el hampa que está en Plaza Bolívar”, enfatizó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.