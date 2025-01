El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional inició este martes 14 de enero la última etapa del juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia.

La Fiscalía acusa al exmandatario y a su esposa por presuntamente haber recibido aportes ilícitos en el Partido Nacionalista para las campañas presidenciales del 2006 y 2011; entre ellos de Venezuela y de la empresa brasileña Odebrecht, respectivamente.

El fiscal Germán Juárez Atoche reiteró su pedido de 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años y 6 meses para Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos.

Durante la presentación de sus alegatos de clausura, el representante de la Fiscalía argumentó que el Ministerio Público ha demostrado la responsabilidad penal de los acusados.

LEA TAMBIÉN: Ollanta Humala dice que no recibió dinero de Odebrecht y de Venezuela en el 2006

“Con relación a ese dinero que viene de Venezuela y que se ha podido acreditar con la pluralidad de declaraciones y documentales que he mencionado, sabemos que no era un dinero lícito, era un dinero que tenía cariz de ilicitud. Ese dinero no sale del bolsillo del señor Hugo Chávez, sino de las arcas del gobierno venezolano”, argumentó Juárez Atoche.

Asimismo, reiteró que el dinero atribuido al gobierno chavista fue trasladado de manera ilícita a través de valijas diplomáticas.

“Por la fuerte cantidad de dinero, se presume que ese era un dinero ilícito, por la forma en la que venía: camuflado a través de valijas diplomáticas que, por ley, no se podían abrir”, agregó.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.