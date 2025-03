La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado en parte el recurso de casación presentado por el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien en octubre del 2023 fue sentenciado a tres años y seis meses en el marco del caso ‘Aeródromo Wanka’.

De esta manera, el tribunal presidido por César San Martín lo absolvió de la acusación fiscal por el delito de colusión simple, al considerar que no se había probado dicho acto ilícito.

Tras conocerse esta noticia, muchos se preguntaron si este fallo judicial afectará la situación del también exgobernador de Junín en otros procesos.

¿Este fallo judicial afectará la situación de Cerrón en otros procesos?

Al respecto, San Martín aseguró que la decisión que tomaron al absolver a Cerrón por este caso no afecta su situación jurídica en otros procesos, en los que afronta una orden de captura por una orden de prisión preventiva dictada en su contra.

“En este caso concreto es evidente que si se le absuelve, se levantan los mandatos de captura de este caso. De este. De los demás no, no tenemos la menor competencia para sostener y ordenar la libertad en otros procesos”, indicó el magistrado el último miércoles en las redes sociales del PJ.

Respecto al fallo emitido por la Sala Penal Permanente, San Martín explicó que le dieron la razón a la defensa de de Cerrón porque no se puede considerar que hubo el delito de colusión sin haber afectado el tesoro público.

“El cargo es por colusión simple. El delito de colusión simple es un delito de peligro abstracto, es un delito de mera actividad en el que no se requiere, y el tipo penal no exige, la producción de un perjuicio patrimonial específico porque, si no fuera así, la acusación y el juicio hubiese sido por un delito de colusión agravada. No hay pues, aquí, una efectiva afectación del erario público”, añadió.

¿Por qué el Poder Judicial redujo el monto de reparación civil de Cerrón?

La Sala Penal Permanente también dispuso reducir el monto de la reparación civil que deberá abonar al Estado Cerrón, junto a los demás implicados en este caso: de S/800,000 a S/250,000.

Respecto a este punto, San Martín consideró que el monto de la caución de S/ 800,000 “no era proporcional”, por lo que decidieron adoptar dicha medida. A su vez, se revocó el fallo en el extremo de solo considerar a cuatro sentenciados, para así poder incluir a 12 personas.

Cerrón actualmente afronta una orden de 24 meses de prisión preventiva en el marco del caso ‘Los Dinámicos del Centro’.

También está pendiente de resolverse el pedido de prisión preventiva en su contra, por el plazo de 18 meses, en el marco del caso ‘Antalsis’.